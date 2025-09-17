La Escuela de Música invita a celebrar la primavera con una semana de arte

La Escuela de Música, Danza y Teatro Prof. Constancio Carminio (FHAyCS – Uader) prepara una nueva edición de Primavera en la Carminio, las tradicionales jornadas escolares de educación artística abiertas a toda la comunidad de Paraná.

La propuesta se desarrollará del 22 al 26 de septiembre, en la sede de calle Italia 61 de Paraná, con entrada libre y gratuita. Durante esa semana se sucederán muestras, conciertos, clases abiertas, charlas, foros e intervenciones, además de una guitarreada con la dinámica simbólica de fogón.

El cierre será el viernes 26 de septiembre a las 20, con una gran peña en la calle, frente a la institución. Allí se presentarán músicos, bailarines y artistas invitados de distintas escuelas artísticas de la ciudad, en un espacio de intercambio y celebración colectiva.