Artistas locales tendrán una jornada de charlas sobre bienestar y práctica escénica

La Municipalidad de Paraná invita a participar este sábado de tres conversatorios gratuitos y con inscripción previa, destinados a artistas, estudiantes y docentes de las artes escénicas de la ciudad y la región.

Esta propuesta, organizada en el marco del cierre de la Semana de Laboratorios, representa una fuerte apuesta por la formación local. "Queremos acompañar a nuestras y nuestros artistas con herramientas concretas que enriquezcan su práctica y promuevan una mirada integral sobre el arte y el bienestar", destacó el subsecretario de Cultura, Joaquín Arijón.

"Estos espacios de encuentro son claves para seguir fortaleciendo la comunidad cultural de Paraná, haciendo foco en el cuidado integral del cuerpo, la salud mental y el desarrollo creativo como ejes fundamentales del crecimiento artístico", añadió.

Programa de conversatorios

Sábado 20 de septiembre

10:30 a 12:00 - "Las caderas no mienten"

Expositora: María Celeste Biaggini, facilitadora de clases de flexibilidad y fuerza.

Una propuesta que invita a reflexionar sobre el movimiento flexible como herramienta para el cuidado del cuerpo y la optimización del gesto artístico en danza y circo.

14:00 a 15:30 - "Nutrirse también es un arte"

Expositora: Glenda Mangia, licenciada en Nutrición.

Un espacio para acercar la nutrición de manera simple, práctica y creativa. Incluye una introducción teórica accesible a los principios de una alimentación equilibrada y consciente y una dinámica grupal para diseñar menús nutritivos y fáciles de preparar, resaltando que alimentarse saludablemente también puede ser un acto creativo.

16:00 a 17:30 "Una mirada a la salud integral de los artistas escénicos"

Expositora: Aldana Vaulet, bailarina profesional del Teatro Colón, futura licenciada en Psicología e investigadora en salud mental en bailarines y deportistas de alto rendimiento.

Compartirá sus hallazgos e investigaciones sobre autoestima, salud mental y alto rendimiento, promoviendo la prevención y el cuidado integral del cuerpo y la mente. Vaulet invita a transformar la cultura del deporte y la danza, priorizando el bienestar y la autoestima por encima de la presión y el dolor, generando un espacio de diálogo y reflexión profesional.

Inscripciones aquí.

Semana de laboratorios

Los conversatorios cierran la Semana de Laboratorios, una propuesta interdisciplinaria desarrollada entre el lunes 15 y el viernes 19 de septiembre en las Escuelas Municipales Artísticas. Durante estos días, estudiantes y docentes participaron en talleres que cruzaron saberes de circo, danza y teatro, abordando temas como la prevención de lesiones, el reconocimiento del propio cuerpo en el espacio y el tiempo, la aceptación del error, y el cuestionamiento de estereotipos corporales en disciplinas físicas de alta exigencia.

Con esta iniciativa, el municipio refuerza su compromiso con el acompañamiento a las y los artistas locales, fomentando espacios accesibles y gratuitos de formación continua, y apostando a que el desarrollo artístico vaya de la mano con el cuidado del cuerpo, la mente y la comunidad artística. "Estas propuestas nos permiten consolidar una red de artistas, docentes y estudiantes que aprenden y crecen juntos, construyendo una cultura local más fuerte y diversa", concluyó Arijón.