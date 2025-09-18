La Federación de Jubilados presenta el espectáculo de flamenco “Ecos de lo Jondo”

La Subcomisión de Cultura de la Federación de Jubilados y Pensionados Provinciales, presenta este viernes el espectáculo de flamenco “Ecos de lo Jondo”, del ballet Cuatro Latidos. Será a las 19, en el Salón Anita E. de Delizia, ubicado en Alem 450 de Paraná. La entrada es libre y gratuita y el cupo limitado.

Cuatro bailaoras invocan el duende -ese espíritu que arde en lo jondo, en lo que no se explica- y lo transforman en cuerpo, alma y compás. Expresan las artistas acerca del espectáculo.

Ecos de lo jondo es un viaje flamenco por la emoción que no muere, por la raíz que canta, aunque la arranquen, por la palabra que quema incluso en el silencio.