El Gato Negro abre octubre con un nuevo ciclo de proyecciones

El espacio cultural Gato Negro iniciará este domingo 5 de octubre un nuevo ciclo de cine dedicado a la figura del "monstruo" y a la pregunta sobre quién define lo que se considera diferente o indeseable. La primera función será a las 19, en la sala ubicada en calle Tucumán 355 de Paraná, con la proyección de El hombre elefante, película dirigida por David Lynch en 1980.

El ciclo, que se extenderá durante todo el mes, busca abrir un espacio con filmes que cuestionan los límites de lo considerado "normal" y lo que suele ser marginado bajo la etiqueta de lo monstruoso. Octubre, tradicionalmente asociado a propuestas vinculadas al terror en la programación del Gato Negro, tendrá en esta ocasión un enfoque particular, ya que no se trata de criaturas sobrenaturales o fantásticas, sino de personajes cuya diferencia fue utilizada como objeto de exhibición y exclusión social.

La película elegida para inaugurar el ciclo es considerada una obra maestra de David Lynch y una de las más reconocidas de su filmografía. Basada en la historia real de Joseph Merrick, un hombre gravemente deformado que vivió en Londres durante el siglo XIX, el film expone la crueldad a la que fue sometido en su juventud, cuando era exhibido como atracción de circo, y su posterior encuentro con el médico Frederick Treves, quien descubre detrás de su aspecto físico una persona buena y sensible.

El largometraje tiene 125 minutos de duración y fue estrenada en 1980, junto a un elenco compuesto por John Hurt, Anthony Hopkins, Anne Bancroft y John Gielgud.

La entrada general tendrá un valor de $1.000.