Festidanza, un encuentro que reúne al arte local

Este sábado 4 de octubre, de 18 a 23, se realizará una nueva edición de Festidanza en el Centro Cultural Juan L. Ortiz (Anfiteatro) junto a 14 compañías, escuelas y grupos de danza local.

El Festidanza es un espacio dedicado a la danza en todas sus expresiones y géneros que reúne artistas, compañías y grupos locales, quienes presentarán su trabajo artístico y creativo, enriqueciendo la escena cultural de Paraná. En esta oportunidad, el festival se enmarca en el Mes de las Artes Escénicas.

Participarán: Escuela Municipal de Danza, Escuela Municipal de Circo Larrisa, Escuela de Música, Danza y Teatro "Prof. Constancio Carminio", Taller Municipal Cultural de Tango y Milonga, Taller Municipal Cultural de Danzas de Matriz Africana, Estudio Espacio Danza, Bellydance Studio, Estudio de Danzas Open Ballet, División-X Dance Studio, El Nido - Espacio de Arte, Academia de danzas afrocaribeñas Con Pasión Latina, Tangor Pagano, Estudio de Danzas Mariana Retamar y Grupo de danzas tradicionales argentinas Aguiyeve.

Con una grilla variada y la presencia de artistas locales, Festidanza propone una experiencia colectiva para celebrar la danza en todas sus formas y reafirmar su lugar como motor de encuentro, identidad y cultura.

La propuesta será con entrada libre y gratuita.