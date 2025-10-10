Con récord de participación, cerró inscripciones el Salón Anual de Fotografía de Entre Ríos

La recepción de obras finalizó este miércoles último. El anuncio de los ganadores, que accederán a premios monetarios, se realizará el viernes 24 del corriente mes. La iniciativa es organizada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, a través del Museo Provincial de la Imagen.

El próximo paso en el calendario del Salón Anual de Fotografía será la apertura de los más de 60 sobres que se recepcionaron. El acto se realizará ante escribano y con la presencia de autoridades de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

Las fotografías participan en las siguientes secciones:

- Monocromas (Blanco y Negro): Obras en escala de grises, incluyendo aquellas viradas íntegramente en un solo color.

- Policromas (Color): Fotografías que contengan múltiples colores o sean modificadas por un virado parcial o añadido de color.

Se otorgarán los siguientes premios adquisición:

- Sección Blanco y Negro

Primer premio: $700.000.

Segundo premio: $600.000.

Tercer premio: $500.000.

- Sección Color

Primer premio: $700.000.

Segundo premio: $600.000.

Tercer premio: $500.000.

Cabe aclarar que en la recepción de las obras se tomará, como se indicó en las bases, la fecha del matasellos de envío por correo.