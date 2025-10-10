El Dúo González-Toledo presenta una noche dedicada al tango instrumental

El pianista César González y el bandoneonista Sedil Toledo ofrecerán un concierto de tango instrumental en el espacio cultural Proyecto Erarte, ubicado en el subsuelo de la Galería Flamingo, sobre avenida San Martín 902, en Paraná. La velada está programada para este sábado 11 de octubre, a las 21.

El dúo, formado por estos dos músicos con una amplia trayectoria en la interpretación del tango, trae a la capital un repertorio que recorre distintas etapas del género, con tangos más tradicionales y también composiciones contemporáneas.

César González, pianista con una destacada formación académica y años de experiencia en escenarios de Buenos Aires y el interior del país, desarrolló una búsqueda de la técnica del piano clásico con el fraseo y la cadencia propios del tango. Por su parte, Sedil Toledo, bandoneonista de largo recorrido en conjuntos y agrupaciones, aporta una sonoridad distinta que alimenta el diálogo entre los dos instrumentos.

El concierto forma parte de la programación de octubre de Proyecto Erarte, un espacio cultural independiente que desde suele activar propuestas musicales, teatrales y visuales en la ciudad.

Como es habitual, habrá servicio de barra, con comidas y bebidas para acompañar la noche.

Las entradas pueden adquirirse en el mismo espacio cultural, a través del número de WhatsApp 343 480878 o mediante la plataforma Eventbrite.