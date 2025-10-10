Victoria Frigo presenta su nueva muestra artística en Gualeguaychú

Del sábado 11 al domingo 26 de octubre se podrá visitar una nueva propuesta artística de la creadora Victoria Frigo, en el patio interno del bar Finn Mc Cool, Iris House, ubicado en el Antiguo Mercado y Vieja Terminal de Gualeguaychú.

La actividad, organizada por la Dirección de Cultura de Gualeguaychú en articulación con el Antiguo Mercado y Vieja Terminal, forma parte de un programa que busca dar a conocer el trabajo de artistas locales y regionales, como una forma de acompañamiento a los movimientos artísticos emergentes.

La exposición de Frigo podrá recorrerse hasta el 26 de octubre, de lunes a viernes de 17 a 21, y los fines de semana en doble turno, de 10 a 13 y de 17 a 22. El ingreso será por las calles Chalup y Bolívar, a través del patio interno del Antiguo Mercado y Vieja Terminal, donde se emplaza Finn Mc Cool, Iris House.

Para Victoria Frigo, el arte constituye una manera de habitar el mundo. Su trabajo abarca múltiples dimensiones, como la creación plástica, la enseñanza y la comunicación. A través de las artes visuales busca transformar ideas y hacer visible lo intangible; en su rol docente, acompaña procesos creativos y estimula la curiosidad.

Desde la organización, señalaron que esta propuesta se enmarca en una serie de acciones que tienen como objetivo consolidar al Antiguo Mercado y Vieja Terminal como un polo cultural en crecimiento, abierto a la comunidad y con una programación que articula muestras, talleres, música en vivo y experiencias gastronómicas, con el fin de acercar el arte a la vida diaria de las personas.