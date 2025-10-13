Últimos días para participar de los Premios Municipales de Arte

La convocatoria a los Premios Municipales de Arte está dirigida a artistas locales y del área metropolitana. Se trata de un certamen que busca reconocer la creatividad y el talento en diversas disciplinas en cinco categorías, divididas en Artes Visuales, con apartados de Escultura y Pintura; Artes Escénicas, en la sección Teatro; Música, específicamente Canción Inédita; Poema Ilustrado y Danza. La inscripción estará abierta hasta el miércoles 15 de octubre.
La inscripción y la presentación de las obras se realizará exclusivamente desde Mi Paraná, el portal web de la ciudad. Allí se encontrará disponible el formulario específico de cada salón. Los ganadores obtendrán un premio económico que varía según cada categoría.
Premios
Artes escénicas. Apartado Teatro
1º Premio: $1.948.400
2° Premio: $1.578.204
3° Premio: $1.188.524
Artes Visuales. Apartados Escultura y Pintura
1º Premio Adquisición: $857.296
2º Premio (no adquisición): $750.134
3º Premio (no adquisición): $642.972
Danza
1º Premio: $1.948.400
2° Premio: $1.578.204
3° Premio: $1.188.524
Música. Apartado Canción inédita
1º Premio: $857.296
2º Premio: $750.134
3º Premio: $642.972
Poema Ilustrado
1º Premio Adquisición: $1.178.782
2º Premio (no adquisición): $1.071.620
3º Premio (no adquisición): $964.458
Jurados
Artes Escénicas | Teatro: Amelia Uzín y Fabio "Mosquito" Sancineto
Artes Visuales | Escultura: Ariana Beilis y Luis Terán
Artes Visuales | Pintura: Daniel García y María Paula Ruíz Díaz
Danza: Georgina Tirotta y Leonardo Piccinato
Música | Canción inédita: Alan Sutton y Sara Hebe
Poema Ilustrado: Laura Wittner y Marianela Müller