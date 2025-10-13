Cultura

Últimos días para participar de los Premios Municipales de Arte

13 de Octubre de 2025 - 11:07

La convocatoria a los Premios Municipales de Arte está dirigida a artistas locales y del área metropolitana. Se trata de un certamen que busca reconocer la creatividad y el talento en diversas disciplinas en cinco categorías, divididas en Artes Visuales, con apartados de Escultura y Pintura; Artes Escénicas, en la sección Teatro; Música, específicamente Canción Inédita; Poema Ilustrado y Danza. La inscripción estará abierta hasta el miércoles 15 de octubre.

La inscripción y la presentación de las obras se realizará exclusivamente desde Mi Paraná, el portal web de la ciudad. Allí se encontrará disponible el formulario específico de cada salón. Los ganadores obtendrán un premio económico que varía según cada categoría.

Premios

Artes escénicas. Apartado Teatro

1º Premio: $1.948.400

2° Premio: $1.578.204

3° Premio: $1.188.524

 

Artes Visuales. Apartados Escultura y Pintura

1º Premio Adquisición: $857.296

2º Premio (no adquisición): $750.134

3º Premio (no adquisición): $642.972

 

Danza

1º Premio: $1.948.400

2° Premio: $1.578.204

3° Premio: $1.188.524

 

Música. Apartado Canción inédita

1º Premio: $857.296

2º Premio: $750.134

3º Premio: $642.972

Poema Ilustrado

1º Premio Adquisición: $1.178.782

2º Premio (no adquisición): $1.071.620

3º Premio (no adquisición): $964.458

 

Jurados

Artes Escénicas | Teatro: Amelia Uzín y Fabio "Mosquito" Sancineto

Artes Visuales | Escultura: Ariana Beilis y Luis Terán

Artes Visuales | Pintura: Daniel García y María Paula Ruíz Díaz

Danza: Georgina Tirotta y Leonardo Piccinato

Música | Canción inédita: Alan Sutton y Sara Hebe

Poema Ilustrado: Laura Wittner y Marianela Müller

