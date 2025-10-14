Llega la tercera edición de Relatos de Sofá

Este jueves 16 de octubre, a las 20, la Casa de la Cultura de Entre Ríos, ubicada en la esquina de Carbó y 9 de Julio en Paraná, será escenario de la tercera edición de Relatos de Sofá, un ciclo cultural que propone un encuentro entre artistas y público a través de la música, el vino y la gastronomía regional. La propuesta contará en esta ocasión con las presentaciones de Wanda Gaioli y Gabriel Martínez, dos músicos entrerrianos que integran la nueva escena independiente y que se encontrarán en un espacio que respira arte en la capital entrerriana.

El ciclo tendrá un carácter cercano, donde el público puede disfrutar de las actuaciones a pocos metros de los artistas. En esta nueva edición, la experiencia se complementará con una copa de vino y una degustación de quesos y salames de Mercado Sud, incluidos en el valor de la entrada.

Las anticipadas tienen un costo de $12.000 y pueden adquirirse a través del enlace disponible en el perfil de Instagram de @relatosdesofa.