Osvaldo Logares presenta un libro sobre medio siglo de periodismo

El periodista Osvaldo Logares presentará este martes 14 de octubre, a las 19:30, su nuevo libro titulado Testimonios, conversaciones y relatos inéditos con personalidades nacionales e internacionales en la Casa De Deken, espacio cultural ubicado en la ciudad de Gualeguaychú. La actividad incluirá una charla y debate abierto al público, en la que el autor compartirá aspectos sobre su trayectoria profesional, su visión del periodismo actual y las experiencias que marcaron más de cinco décadas de trabajo en medios nacionales e internacionales.

El libro, publicado por el Grupo Argentinidad y la editorial Desiderata, reúne una selección de entrevistas, crónicas y conversaciones con figuras argentinas y del mundo. En sus páginas aparecen nombres como René Favaloro, Jorge Luis Borges, el Papa Francisco, Diego Maradona, Astor Piazzolla, Juan Manuel Fangio, Carlos Menem, Juan Domingo Perón y la Reina Máxima Zorreguieta, entre muchos otros.

Durante la presentación, el autor abordará los temas centrales de su obra pero, además, se abrirá un espacio de conversación sobre el oficio periodístico, la libertad de expresión y los desafíos de ejercer la comunicación en contextos de cambio.

Con una trayectoria de más de cincuenta años, Osvaldo Logares trabajó en radio, televisión y prensa escrita, y a lo largo de su carrera pasó por acontecimientos políticos, culturales y sociales que definieron el rumbo de la Argentina y del mundo que vemos hoy.

La actividad es libre y gratuita.