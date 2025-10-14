Se realizará un seminario y Jam de improvisación con Mario Cóceres

El actor y docente Mario Cóceres dictará en el espacio cultural La Salita de Perón, ubicado en calle Presidente Perón 648 de Paraná, el seminario y Jam de improvisación "Teatro, clown y otras chácharas". La actividad está pensada para artistas, estudiantes de teatro y personas interesadas en explorar el juego escénico desde la espontaneidad y el humor. El encuentro está programado para este viernes 17 de octubre, a partir de las 19 y hasta las 22.

Durante el seminario, Cóceres desarrollará una introducción a los fundamentos de la improvisación escénica, abordando conceptos y ejes importantes como la aceptación del "sí" en el juego teatral, la escucha, la reacción genuina ante las propuestas del otro y la construcción colectiva de escenas. A través de ejercicios prácticos, el taller buscará que los participantes comprendan cómo estas herramientas permiten sostener la presencia escénica y potenciar la comunicación grupal en el escenario.

El encuentro incluirá también un segmento dedicado al universo del clown, entendido como un modo de estar en el mundo escénico. Se trabajará sobre la noción del fracaso como fuente de humor y verdad. La propuesta apunta a desarmar prejuicios y habilitar el juego, el error y la risa como caminos hacia una expresión auténtica.

La actividad culminará con una Jam de improvisación, una instancia abierta donde se integrarán las herramientas vistas durante el seminario. En esta instancia, quienes asistan podrán participar en la creación de escenas colectivas, poniendo en práctica las dinámicas del improvisador y del clown. Según adelantó el equipo organizador, esta parte final busca generar un espacio de intercambio entre quienes practican la disciplina y quienes se acercan por primera vez, a modo de propiciar un cierre lúdico y participativo.

Las reservas y consultas pueden realizarse al teléfono 343 4400094. La actividad es arancelada y los cupos son limitados.