Continúa la serie audiovisual en homenaje al guitarrista entrerriano Walter Heinze

La Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) difundirá una serie audiovisual titulada "Concierto Homenaje a Walter Heinze", producida a partir del espectáculo realizado recientemente en el Auditorio que lleva su nombre. La propuesta, impulsada por la Escuela de Música, Danza y Teatro "Profesor Constancio Carminio", busca rendir tributo a la vida artística del guitarrista y compositor entrerriano, cuya influencia marcó a generaciones de músicos de la región. Los registros se publicarán en el canal de YouTube de la institución a lo largo del mes de octubre, con estrenos programados para los días 15, 22 y 29.

El homenaje reunió sobre el escenario a músicos y músicas de destacada trayectoria, varios de ellos docentes de la Escuela de Música, que compartieron parte de su vida artística junto a Heinze o fueron influenciados por su obra y enseñanza. Según comunicaron desde la intitición, la presentación se caracterizó por un clima de afecto y respeto, donde se realizó la ejecución musical y el relato de anécdotas que recordaron momentos compartidos con el maestro. El concierto también representó una oportunidad para volver a escuchar algunas de sus composiciones más destacadas, interpretadas con nuevos arreglos.

El repertorio estuvo centrado principalmente en la guitarra, instrumento en el que Heinze desarrolló gran parte de su obra. A lo largo de la presentación se escucharon versiones en solos, dúos y cuartetos, con especial dedicación a las piezas Canción y Rasgotán y Estilo de Moreira. Las interpretaciones estuvieron a cargo de los guitarristas Luis Medina, Mauricio Laferrara, Walter Gómez y Pablo Ascúa, junto al guitarrista Ernesto Méndez y el flautista Luis Barbiero. Cada pieza fue ejecutada con un cuidado trabajo técnico e interpretativo, que buscó reflejar el espíritu de la obra del homenajeado.

El proyecto audiovisual fue realizado por Yamil Isaac, con iluminación de Sergio Fabri y asistencia técnica de Pablo Russo. La iniciativa, además de documentar el concierto, tiene como propósito poner en valor la figura de Heinze y difundir su producción a nuevas audiencias. Según señalaron desde la facultad, la publicación de estos materiales pretende acercar a la comunidad universitaria y al público general la música y el pensamiento de un artista que trascendió las fronteras provinciales.

El calendario de estrenos comenzó el miércoles 8 con Villaguay, vidalita de la vuelta, con Silvina López en voz y guitarra.Este 15 de octubre continuará con la publicación del primer video, Canción y Rasgotán - I. Canción, interpretado por Luis Medina, Mauricio Laferrara, Walter Gómez y Pablo Ascúa.

Una semana después, el miércoles 22, se compartirá Canción y Rasgotán - II. Rasgotán, con la misma formación. Finalmente, el miércoles 29 se difundirá "Estilo de Moreira", con la participación de Luis Barbiero en flauta y Ernesto Méndez en guitarra. Todos los audiovisuales estarán disponibles en el canal oficial de la Escuela de Música, Danza y Teatro "Prof. Constancio Carminio", en YouTube (@emdytvideos).

El concierto es el primero que la facultad organiza como homenaje institucional desde que el auditorio fue bautizado con el nombre de Walter Heinze.