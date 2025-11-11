Después de tres años de gira, vuelve a Paraná "Al borde del andamio"

El espacio Arteatro de Paraná, ubicado en Tucumán 378, recibirá nuevamente la obra "Al borde del andamio. Vida y poesía de Amador". Se trata de una puesta unipersonal protagonizada por Toño López, con dramaturgia y dirección de Belisario Ruiz, construida a partir de textos del poeta patagónico Jorge Spíndola. La función será única y tendrá lugar este viernes 14 de noviembre a las 21.

A tres años de su estreno, la obra regresa a la ciudad donde nació, después de recorrer distintos escenarios del país. En palabras de sus creadores, este retorno propone "reencontrarse con los márgenes, esos mosaicos de voces y tiempos donde conviven la palabra poética de Spíndola, los mensajes del histórico programa radial "El Mensajero al poblador rural" y la prosa de Ruiz".

La historia de Amador Barría, el protagonista, se desarrolla en el umbral de su casa. Su esposa ya no le permite entrar debido al cansancio de sus ausencias y deslices. Frente a esa puerta cerrada, Amador reconstruye su vida a través de fragmentos de recuerdos, voces y poemas. La obra aborda la soledad, el amor, el desencuentro y la locura.

La poesía de Jorge Spíndola es una poesía de compromiso, ligada a los que habitan los márgenes, a las voces que no suelen ocupar el centro de ninguna escena en ningún momento. Sus versos transforman lo cotidiano en materia poética y revelan un modo de ver el mundo donde cada palabra tiene peso y territorio.

El montaje también incorpora fragmentos auténticos del "Mensajero al poblador rural", un clásico de las radios AM de la Patagonia que desde hace más de cuatro décadas acompaña a los habitantes de zonas aisladas. La constante y puntual emisión de El Mensajero al poblador rural es uno de los soportes necesarios de los vínculos familiares y sociales de muchos habitantes del extenso territorio patagónico, sobre todo de aquellos que viven en la meseta central. El texto rescata verdaderos mensajes tomados de varias fuentes y que funcionan en el texto a modo de “escenografía sonora”, manteniendo el entramado poético de voces y de culturas que cuestiona los tópicos dominantes sobre el vacío y el silencio patagónico. El mensajero no ha dejado de expresar su lenguaje hecho de soledad y lejanías.

Ficha técnica

Actúa: Toño López

Dramaturgia: Belisario Ruiz sobre textos de Jorge Spíndola

Dirección: Belisario Ruiz

Vestuario: Daniela Rudel

Diseño de sonido: Ignacio Grünbaum

Público apto: adolescentes y adultos.

Las entradas tienen un valor de $8.000 y pueden reservarse al 343 5336779.