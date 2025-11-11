El trío cordobés Toch llega por primera vez a la Casa de la Cultura

La banda cordobesa Toch se presentará por primera vez en la capital entrerriana como parte del ciclo Resonancia, que tendrá lugar en la Casa de la Cultura de Entre Ríos, ubicada en la esquina de Carbó y 9 de Julio, este sábado 15 de noviembre, a las 20:30. El trío llega a la ciudad en el marco de la tercera edición de este ciclo que busca generar encuentros musicales entre distintas escenas del país, con el objetivo de fortalecer la circulación de artistas y propuestas independientes.

Toch está integrado por Martín Ellena en bandoneón y voz, Juanpaio Toch en bajo, guitarras y voz, y Andrés Toch en batería y voz. Desde su nacimiento en 2007, el grupo construyó una identidad sonora atravesada por lo latinoamericano, sobre todo por el rock y el reggae. Según ellos mismos describen, su formación poco convencional les permite expandirse a nuevos paisajes rítmicos y melódicos.

La banda cuenta con más de quince años de trayectoria, cinco discos de estudio, dos sencillos y un registro en vivo. A lo largo de su recorrido, llevaron su música por escenarios de Argentina, Uruguay y España.

La noche contará además con la participación del músico y productor paranaense Julián Dal Colletto, quien abrirá el espectáculo con un solo set en el que concluirán elementos de la canción rioplatense con el pop y el rock.

Desde las 19:30, el público podrá disfrutar del servicio gastronómico de Soberana Almacén, que ofrecerá una propuesta basada en productos locales, junto a una selección de tragos y vermutería.

Las entradas están disponibles a través de Tickea y en The Music Store.