"Las Noras" celebra cuatro años en escena con una función especial en La Salita de Perón

El grupo que encabeza el espectáculo teatral "Las Noras" celebrará su cuarto aniversario sobre los escenarios con una función especial en La Salita de Perón, ubicada en Presidente Perón 648, en Paraná. La propuesta contará con un brindis y empanadas para compartir con el público. La cita está programada para este viernes 14 de noviembre, a las 21.

La obra nació hace cuatro años como una pieza teatral inspirada en el personaje de Nora, protagonista de Casa de Muñecas, de Henrik Ibsen. Con el tiempo, el grupo fue ampliando su universo escénico, incorporando fragmentos y referencias de autoras como Griselda Gambaro y Virginie Despentes. Esa mezcla de texto literario y biografía escénica da forma a un lenguaje propio, donde cada actriz revisita a su manera la figura de Nora, transformándola y resignificándola en clave actual.

El elenco está integrado por Marcela Acosta, Paula Righelato, Antonella Fernández Pabón y Gisela Reyna, bajo la dirección de Nadia Grandón. El vestuario está a cargo de Dani Rudel y el asesoramiento vocal, de Silvia Salomone. En esta oportunidad, el grupo propone celebrar la continuidad del proyecto teatral y los vínculos y aprendizajes construidos a lo largo de los años en escena. "Noras modocitas y cabales, o Noras terriblistas, o felices, o sumisas, o rebeldes descocadas. Nadie, nunca, ninguna de nosotras, tendría que temer salir al mundo", son palabras con las que definieron el espíritu del proyecto.

Las entradas anticipadas tienen un valor de $8.000, con una promoción de 2x $15.000, mientras que en puerta costarán $10.000. Las reservas pueden realizarse al número 343 4664558.