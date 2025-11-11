Se presenta la novela "El linaje", de Trinidad Rodríguez Lombardi

Se presentará oficialmente en la Biblioteca Provincial de Entre Ríos la novela El linaje, escrita por la autora entrerriana Trinidad Rodríguez Lombardi y publicada por Editorial Vanadis. El encuentro contará con una charla abierta sobre el proceso de escritura y los temas que atraviesan la obra. Al finalizar, la autora firmará ejemplares y se compartirá un ágape con el público. La actividad tendrá lugar este jueves 13 de noviembre, a las 18:30.

Se trata de una novela que recorre la historia de cuatro generaciones de mujeres unidas por los lazos de la sangre, la memoria y la magia. A través de sus páginas, Rodríguez Lombardi aborda el tema de cómo las herencias familiares configuran la identidad y el destino de quienes las reciben. La historia abarca casi un siglo, desde fines del siglo XIX hasta mediados de los años setenta.

La escritora explicó que el libro surgió del deseo de narrar las marcas femeninas que permanecen en la memoria familiar: "Quise contar la historia de mujeres que desafían el olvido, unidas por la sangre, la magia y el eco de sus ancestras".

Según advirtió la propia autora, la obra aborda temas como la violencia de género, la violación, el aborto y la violencia intrafamiliar, tratados desde una mirada empática y sin concesiones, por lo que se recomienda su lectura a partir de los 16 años.

La actividad será libre y gratuita.