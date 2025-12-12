Carnavales 2026 en Entre Ríos: la provincia se prepara para su gran fiesta popular

Entre Ríos se alista para recibir a miles de turistas en lo que promete ser una temporada carnavalera récord, con innovaciones en infraestructura, organización y propuestas escénicas en sus principales plazas.

Gualeguaychú, el carnaval del país, mantiene su liderazgo

El "Carnaval del País" abrirá la temporada el 3 de enero con 11 noches de espectáculo en el Corsódromo José Luis Gestro. Las fechas confirmadas incluyen todos los sábados de enero (3, 10, 17, 24 y 31) y febrero (7, 14, 21 y 28), además del fin de semana largo de carnaval (14, 15 y 16 de febrero).

Las cuatro comparsas históricas —Marí Marí, Papelitos, O'Bahía y Ará Yeví— trabajan desde mayo en talleres de costura, herrería y coreografía. Cada comparsa despliega más de 270 integrantes por noche, acompañados de cuatro carrozas monumentales que pueden incluir hasta 70.000 plumas y medio millón de lentejuelas por traje.

Como novedad para 2026, se incorpora la "Noche Billboard", fusionando el carnaval con música y entretenimiento. La edición está dedicada a Néstor Lapalma y Roberto "Toto" Arakaki por su trayectoria. Las entradas se venderán por AllAccess, y se espera superar las 180.000 personas que asisten cada temporada, con capacidad para más de 25.000 espectadores por noche. El municipio mantiene abiertas hasta el 12 de diciembre las inscripciones para feriantes locales.

Concordia: apuesta a la profesionalización

El Carnaval de Concordia comenzará el 24 de enero con seis noches en el Corsódromo Atanasio Bonfiglio. El Ente Permanente de Carnaval ya definió el orden de desfile para las cuatro comparsas —Bella Samba, Emperatriz, Imperio y Ráfaga— que reúnen casi 2.000 integrantes.

Luis Sánchez, presidente del Ente, confirmó innovaciones para 2026: cada comparsa tendrá un día exclusivo para ensayos técnicos utilizando toda la manga del corsódromo. El 15 y 16 de diciembre se realizarán jornadas integrales de salud para los comparseros, con aptos físicos, testeo de ITS y control de vacunación.

La gran novedad es la posible llegada de jurados de Río de Janeiro para evaluar las baterías, una demanda histórica ahora viable gracias al sponsoreo de empresas privadas. También se implementarán tres camarotes de dos pisos con capacidad para 200 personas cada uno, ubicados estratégicamente en sectores VIP y tribunas populares. Se debate además la implementación del "recubo", un espacio central para el lucimiento de las baterías.

Gualeguay: ampliación de infraestructura

El Carnaval de Gualeguay se extenderá por 10 noches, desde el 7 de enero hasta el 28 de febrero. Las comparsas Sí Sí, K'rumbay y Sambá Verá —cada una con más de 150 integrantes— desfilarán en el Corsódromo Municipal, que amplió su capacidad a 12.000 localidades incorporando nuevas ubicaciones VIP y un sector de miradores.

Las fechas previstas son los sábados de enero (10, 17, 24 y 31) y las noches especiales del 7, 14, 15, 16, 21 y 28 de febrero, aprovechando el fin de semana largo. Las entradas anticipadas se venden a $9.000 (generales) y $7.500 (menores de 6 a 12 años).

Concepción del Uruguay: énfasis en el sonido

Martín Fernández, presidente de la Comisión del Carnaval uruguayense, confirmó cinco noches de desfile: 7, 14, 16, 21 y 28 de febrero. Las comparsas Malibú y Marumbá protagonizarán las dos noches de competencia (16 y 21), mientras que el 28 se realizará el entierro de carnaval.

La organización trabaja con Sótano Producciones en mejoras del sistema de sonido y coordina la venta online de entradas para visitantes de otras localidades. Fernández destacó que se trata del carnaval "más histórico de la provincia y del país", apostando a mejorar aspectos que fallaron en ediciones anteriores.

Concordia: fechas y organización definitiva

Las fechas confirmadas para Concordia son 21 y 28 de enero, y 4, 11, 18 y 20 de febrero. El Corsódromo, ubicado en la ex Estación Norte tiene capacidad para 15.000 personas, distribuidas en zona VIP, tribunas diferenciales y populares. Los desfiles comienzan a las 21.

Hasenkamp: tradición cerca de Paraná

El Carnaval de Hasenkamp, con más de 50 años de historia, presenta a las emblemáticas comparsas Marumbá (la más antigua de Entre Ríos) y Malibú. Para 2026, Marumbá cuenta con el diseño del correntino Matías Sosa, mientras que Malibú presenta "Ensueños" bajo la dirección del gualeguaychuense Nicolás Collazo.

Con más de 200 integrantes por comparsa y carrozas imponentes, el corsódromo (ubicado en el predio de la ex estación del ferrocarril, con capacidad para 4.000 personas) se habilita cada sábado a las 20:30. Las tribunas son gratuitas, con opción de alquilar sillas.

Victoria: carnaval participativo

Victoria celebrará su carnaval en la zona portuaria con fechas el 25 de enero y 1, 8, 15 y 22 de febrero, más el 1 de marzo. El evento se caracteriza por su formato participativo con juegos de espuma, máscaras sueltas, carrozas y batucadas. Las entradas generales costarán $6.000 (anticipadas $4.000), con entrada gratuita para menores de 10 años.

Santa Elena: grupos carnestolendos

Santa Elena mantiene su tradición con las comparsas Babiyú, Emperatriz, Itaporá y Porasí. El Desfilódromo José Luis Silvestri recibirá a miles de visitantes las noches del 25 de enero y 1, 8, 15 y 22 de febrero, más el 1 de marzo. Los desfiles comienzan a las 21.30, con entradas generales a $8.000 y $5.000 para residentes.

Paraná: detalles pendientes de confirmación

La capital provincial aún no ha confirmado fechas oficiales para su carnaval 2026, aunque tradicionalmente realiza dos noches de desfile con comparsa. Las autoridades municipales mantienen pendiente el anuncio del cronograma.

El contexto nacional

Los feriados nacionales de carnaval caen el lunes 16 y martes 17 de febrero, configurando un fin de semana extralargo de cuatro días que potencia el turismo regional. Entre Ríos compite con destinos como el Carnaval de Jujuy y los corsos porteños, pero mantiene su liderazgo como epicentro carnavalero del Litoral argentino.