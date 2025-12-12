Eduner celebra 27 años con una jornada cultural

La Editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos (Eduner) celebrará el lunes 15 de diciembre, desde las 18, su 27º aniversario con un encuentro cultural abierto al público en el Patio Cultural El Subsuelo, ubicado en Andrés Pazos 406, en Paraná. La actividad reunirá lecturas, charlas, música, tango, feria de libros y propuestas gastronómicas con el objetivo de acercar al público el trabajo editorial universitario y promover un espacio de encuentro en torno a la lectura.

El festejo tendrá como uno de los ejes centrales una charla con el escritor Juan Antonio Vilar, a quien la editorial reconoce como su autor más prolífico. Durante la jornada habrá un espacio de lectura de fragmentos seleccionados de su obra, a cargo de lectores que lo interpelarán sobre su producción, un formato que el propio Vilar alentó al afirmar que publica sus libros para discutirlos. Participarán Ignacio González Lowy, Fortunato Galizzi, Solidario Romero, Susana Berger, Silvina Suárez y Daniel Tirso Fiorotto. Todos ellos compartirán textos de distintos períodos del autor y dialogarán con él a partir de esas piezas.

Otro de los momentos destacados de la jornada será el espacio dedicado al tango y a las lecturas vinculadas a este género, una propuesta que coincide además con la celebración del Día del Tango. Alexis Chausovsky, referente de Eduner, confirmó que participarán figuras de la escena local como, Teo Mondejar, Ángela Herrera, Ariel Bertellotti y Gabriela Trevisani, y el dúo Andrés y Marti, acompañando el festejo con música en vivo.

Paralelamente, funcionará una feria de libros que incluirá descuentos exclusivos en el catálogo completo de Eduner y la presencia de la Librería Lúa con su selección de títulos. Chausovsky sostuvo que las ferias continúan siendo uno de los espacios más importantes para la circulación del libro universitario, porque permiten un diálogo más cercano con el público lector, que puede conocer de primera mano la variedad de colecciones, los títulos recientes y los proyectos en curso.

Chausovsky explicó que la situación económica del sector sigue siendo compleja y que se percibe en la forma en que el público compra libros. A diferencia de años anteriores, quienes asistían a las ferias y adquirían dos o tres ejemplares ahora suelen optar por uno; y quienes llevaban un título "de prueba", para ver si les interesaba profundizar, ya no lo hacen. Mencionó que, en algunas ferias, lo que mejoró números fueron las grandes ofertas, como sucedió con las ediciones de la Universidad Nacional del Litoral, que en la última edición de Paraná Lee ofreció títulos a precios muy bajos. Sin embargo, subrayó que la editorial apuesta a mantener la presencia territorial a través de actividades constantes, tanto para sostener ventas como para promover la lectura en una época donde resulta más desafiante construir nuevos públicos.

Consultado sobre los hábitos de lectura, especialmente entre jóvenes, Chausovsky describió escenas cada vez más frecuentes, donde adolescentes o estudiantes que revisan un libro, leen la contratapa o algunas páginas y luego le sacan una foto con la intención de buscarlo más adelante por otros medios. Explicó que es una tendencia con la que conviven muchas editoriales universitarias, incluso aquellas que avanzaron hacia formatos digitales. Sin embargo, remarcó que el libro en papel tiene "ese algo particular" en ferias y presentaciones, donde los lectores pueden tomar contacto directo con los ejemplares, hojearlos y conversar acerca de ellos.

La jornada del lunes también incluirá un espacio para el programa Baúles Andariegos, una iniciativa que Eduner sostiene junto al Concejo Deliberante de Paraná, orientada a llevar libros de calidad a las primeras infancias. Estos baúles viajan por jardines, escuelas y espacios comunitarios, acompañados por mediadores de lectura que trabajan con niños y niñas desde la oralidad y la narración. Para Chausovsky, este trabajo resulta imprescindible en un tiempo en el que la presencia de pantallas ha modificado las formas de atención y de vínculo con los cuentos. Explicó que la lectura compartida a través de la voz es una puerta de entrada fundamental a la imaginación, y detalló que el programa tendrá un rincón especial en el festejo para mostrar los materiales, las experiencias y los recorridos literarios que vienen realizando tanto en Paraná y en otras ciudades entrerrianas.

En concordancia con el festejo del aniversario, la editorial también desarrolló otras actividades como parte de la celebración de su aniversario. El pasado miércoles realizaron en Concepción del Uruguay un encuentro denominado "Entre Vinos", que reunió lecturas del catálogo vinculadas a la producción vitivinícola con testimonios de bodegueros de la región. Fue un evento que contó con música, venta de libros y degustación.

En cuanto a los proyectos editoriales, Chausovsky adelantó que en los próximos meses se publicará un libro de Martín Gerlo sobre la recepción de Gramsci en la región y uno de Américo Schwarzman sobre la estadía de Alejo Peyret en Entre Ríos. También están en proceso dos libros de literatura, entre ellos ediciones renovadas de obras de Juan L. Ortiz y nuevos títulos de autores de la región. Sumó que la agenda se volvió intensa hacia fin de año, con varias presentaciones en poco más de una semana, incluida la publicación de Imágenes en Disputa en la Facultad de Trabajo Social de Paraná.

La celebración del lunes 15 de diciembre será de acceso libre y gratuito, abierta a todo tipo de público.