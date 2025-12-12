El Maestro Luis Gorelik dictará un seminario en Dirección Orquestal

Entre el 15 y el 20 de diciembre se desarrollará en Paraná un seminario de Dirección Orquestal orientado a jóvenes músicos de distintos países de Latinoamérica. La propuesta, que será dictada por el maestro Luis Gorelik, Director Artístico de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos, incluye clases teóricas y prácticas con el objetivo de ofrecer un espacio formativo que aborde los desafíos actuales de la profesión. La actividad está dirigida a estudiantes avanzados y graduados de dirección orquestal, y a estudiantes de niveles iniciales o de carreras afines que podrán participar como oyentes.

El seminario comenzará el lunes 15 de diciembre en la Escuela de Música, Danza y Teatro Profesor Constancio Carminio, donde se dictarán las clases teóricas que integran la primera parte del programa. En paralelo, los ensayos junto a la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos se realizarán en el Centro Cultural La Vieja Usina. La propuesta culminará el sábado 20 de diciembre con un concierto final en el Centro Provincial de Convenciones, instancia en la que se presentarán extractos del ballet Romeo y Julieta de Serguéi Prokofiev y la Sinfonía Nº 5 de Dmitri Shostakowich.

El encuentro está organizado por la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos y la Secretaría de Cultura de la provincia. La actividad recibirá alumnos provenientes de Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay, Colombia, Cuba, República Dominicana y Venezuela. Según destacaron los organizadores, la intención es brindar una instancia formativa que responda a un vacío pedagógico presente en el ámbito musical nacional y regional, especialmente en torno al rol del director de orquesta en contextos profesionales, pedagógicos y comunitarios.

Respecto de los objetivos del seminario, Gorelik señaló que la propuesta busca funcionar como un punto de encuentro entre jóvenes directores con experiencias diversas, tanto en orquestas profesionales como en orquestas infantiles y juveniles. Explicó que el programa contempla momentos de reflexión destinados a repensar la profesión y cuestionar paradigmas históricamente aceptados, con la intención de pensar un rol del director más vinculado al desarrollo de políticas culturales y a su inserción en las comunidades donde trabaja. La presencia de numerosos participantes de distintos países permitirá, además, el intercambio de experiencias y miradas sobre las realidades orquestales de la región.

El docente también se refirió a los cambios que atravesó la figura del director de orquesta en los últimos años. Según explicó, la expansión de orquestas escuela, infantiles y juveniles en América Latina impulsó una transformación del rol, que pasó de estar centrado exclusivamente en el resultado artístico a incorporar funciones pedagógicas. En ese sentido, destacó la importancia de que los directores cuenten con formación específica para acompañar procesos de enseñanza en distintos niveles, dado que las dinámicas de trabajo en orquestas profesionales y orquestas juveniles responden a realidades muy diferentes.

Cronograma

Lunes 15/12 17:00 a 19:30 Clase teórica y dirección al piano.

Martes 16/12 10:00 a 12 y 18:00 a 20:00 Clase teórica y dirección al piano.

Mierc. 17/12 10:00 a 12 y 18:00 a 20:00

14:30 a 17:30 Ensayo con la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos.

18:00 a 19:30 clase teórica

Jueves 18/12 10:00 a 12:00 clase teórica y dirección al piano

14:30 a 17:30 Ensayo con la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos.

18:00 a 19:30 clase teórica

Viernes 19/12 14:30 a 17:30 Ensayo con la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos.

18:00 a 19:30 clase teórica

Sábado 20/12 10:00 a 12:00 clase teórica

18:00 a 19:30 Prueba de sala y luces

20:00 Concierto en el Centro Provincial de Convenciones (CPC).

Programa a trabajar

S. Prokofiev, extractos del ballet Romeo y Julieta:

Montescos y Capuletos (Suite No. 2)

Escena del balcón (Suite No. 1)

Muerte de Teobaldo (Suite No. 1)

Romeo y Julieta antes de la separación (Suite No. 2)

Romeo frente a la tumba de Julieta (Suite No. 2)

D. Shostakowitch, Sinfonía No. 5 completa.

Consultas: admiorquestasinfonicaentrerios@gmail.com