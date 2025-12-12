Inscripciones abiertas a un nuevo espacio de trabajo corporal y creación en danza

En enero de 2026 se desarrollará un intensivo de danza que invita a descubrir distintos modos de habitar el movimiento, con un enfoque de investigación corporal, repetición como herramienta y experimentación con estructuras coreográficas. La persona a cargo de la propuesta llevará adelante los encuentros en Paraná. La propuesta busca ofrecer un espacio de trabajo sobre la danza, entendida tanto como práctica física como territorio de preguntas, descubrimientos y vínculos, ideas y modos de percepción.

El intensivo propone dos líneas de trabajo que se desarrollarán de forma complementaria. La primera se centrará en investigar modos de mover, abrir y descubrir lo que en la invitación denominan una anatomía relacional, un espacio donde cada participante podrá construir, ensamblar, inclinar, configurar o desfigurar el movimiento. Se plantea la intención de trabajar sobre la emergencia y el emergente, es decir, en aquello que aparece en la práctica cuando el cuerpo se dispone a explorar sin una forma previamente fijada. La búsqueda no se propone desde un lugar dicotómico, sino desde el interés por lo que surge entre un territorio y otro, en el límite que permite que los mundos de la danza se abran o se rocen.

La segunda línea de trabajo se apoyará en esqueletos coreográficos, entendidos como estructuras que los participantes podrán llenar de musculatura, transitar y volver propias. Esta parte del intensivo se orienta a comprender la repetición como un gesto para habilitar nuevas capas de percepción y disfrute del movimiento.

De cara al inicio de las actividades, quienes se inscriban recibirán un archivo con textos seleccionados por la organización para acompañar la experiencia.

El valor del taller fue establecido en dos tramos, ya que hasta el 5 de enero el valor será de $35.000, y luego pasará a $40.000. Consultas al 343 4683258.