Paraná se prepara para la nueva edición de Viví Paseo 25 de mayo

El viernes 19 de diciembre, calle 25 de Mayo, entre Plaza 1° de Mayo e Yrigoyen, se convertirá en un paseo comercial, cultural y gastronómico. La iniciativa surgió de los comerciantes de la zona y es acompañada por la Municipalidad y el Ente Mixto de Turismo de Paraná (Empatur).

Viví Paseo 25 de Mayo se trata de una iniciativa de los comercios de la histórica avenida de nuestra ciudad, que fomenta y acompaña la Municipalidad. Tiene como destinatarios a las familias y la ciudadanía paranaense en general, además de excursionistas que se acercan al centro por la fecha navideña y la propuesta cultural. La segunda edición será el viernes 19 de diciembre, desde las 18, con acceso libre y gratuito.

"Nosotros como gestión municipal, en esta idea de Estado facilitador y de promotor del comercio y de la industria local, tomamos esta iniciativa para trabajarla en conjunto. Apoyar a los comercios y a las pymes locales es apoyar a Paraná en su conjunto. Ya tuvimos una primera edición que superó todas las expectativas y esperamos que este año la puedan disfrutar tanto paranaenses como los excursionistas que nos visiten", señaló el Jefe de Gabinete, Santiago Halle.

"Viví 25 de Mayo busca generar ventas y buscar distintas dinámicas que motoricen la actividad comercial en un momento complejo para estas fiestas. Se van a disponer, además de los comercios de la zona, 20 puestos gastronómicos con distintas propuestas y habrá tres escenarios con intervenciones musicales", sostuvo el subsecretario de Producción, Oscar Bustamante.

El escenario principal se ubicará sobre calle Monte Caseros y 25 de Mayo, otro sobre 25 de Mayo (frente a Canal 9 Litoral) y el restante en 25 de Mayo e Yrigoyen. Sobre las tarimas actuarán la Asociación Litoraleña de Blues, LC Kumbia, Cuarteto de Saxos, Flashmob, Pareja de Tango Bololó, Asociación Verdiana, El Grito Sagrado compañía folklórica litoraleña y la presentación de Roze y La Bersuit.

La actividad comercial y gastronómica se distribuirá sobre calle 25 de Mayo, entre Peatonal San Martín e Yrigoyen, y Peatonal, entre España y Urquiza. Cada uno de los comercios de la zona aportará sus propuestas tales como promociones, sorteos, juegos, peloteros y decoraciones alusivas a la fecha.

"La idea del paseo nació entre los comerciantes de calle 25 de Mayo para visibilizar los comercios de la zona y gracias al apoyo de la Municipalidad pudimos realizar una fiesta muy grande. Por eso para este año tenemos muchas expectativas", valoró Ariel Baruch, comerciante.

Surgida en 2024, la iniciativa es acompañada no solo por la Municipalidad y el Empatur, sino también por entidades locales, como los comerciantes del microcentro y el Centro Comercial e Industrial de Paraná.

Después de una primera edición con gran afluencia de público, para el año en curso se refuerza la oferta gastronómica y cultural, en aras siempre a fortalecer la actividad comercial local.

Campaña solidaria

Nuevamente, el Paseo albergará un fin solidario. En distintos puntos se podrán donar golosinas que serán destinadas a niños y niñas de merenderos que tutela la Fundación Solidaria Mitre. Además, se dispondrá un stand de la Fundación Crisálida con souvenirs y distintas producciones.

"Estamos preparados un año más, para este evento que tendremos con horario extendido, promociones con precios tentadores para que la gente se sume a vivir una noche especial. Además, repetimos la iniciativa solidaria para asistir a merenderos", comentó Julieta Toledo, organizadora de Paseo 25 de Mayo.

"La verdad que para nosotros es una ayuda enorme. Recibimos todo tipo de golosinas, en paquetes cerrados, para abastecer a más de 600 chicos. Por eso invitamos a la gente que viva el paseo, que ya fue un éxito, y que acompañe las propuestas solidarias", comentó César Graf, médico representante de la Organización Solidaria Mitre y de Fundación Crisálida.