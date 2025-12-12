Poiesis presenta varias funciones de sus obras de fin de año

La Escuela Teatral Poiesis realizará durante diciembre dos propuestas que marcarán el cierre de sus procesos creativos anuales: el Ciclo Fantasmal y el Ciclo Grotesco. Las actividades se desarrollarán en la Sala Foyer del Centro Cultural Provincial Francisco Paco Urondo, ubicado en Junín 2475, de Santa Fe y tienen como objetivo mostrar el trabajo realizado por los distintos talleres de la institución, que cuenta con más de una década dedicada a la formación actoral para todas las edades. Las funciones se llevarán adelante entre el sábado 13 y el domingo 14 de diciembre, en el caso del Ciclo Fantasmal, y los días domingo 14, sábado 20 y domingo 21 para el Ciclo Grotesco.

El Ciclo Fantasmal se presentará con funciones programadas a las 17, 19 y 21. La propuesta reúne las creaciones producidas por los talleres de infancias, preadolescentes y adolescentes, inspirados en distintos universos, cuentos e historias de terror.

Las funciones del ciclo comenzarán a las 17 con "La escuela hechizada", una obra realizada por el taller de infancias coordinado por More Irasuegui. Luego, a las 19, se presentará "El fantasma entre los libros", producción del taller de preadolescentes y adolescentes dirigido por Cata Lafranconi. Finalmente, a las 21, el mismo grupo presentará "¿Qué pasó en Carancho Degollado?", una propuesta que continúa la línea de investigación escénica desarrollada por los jóvenes durante el año. Todas estas obras comparten como punto de partida relatos vinculados al misterio y el terror, traducidos en escenas construidas de manera conjunta.

El Ciclo Grotesco reúne los trabajos de los talleres destinados a jóvenes y adultos coordinados por Maqui Argañaras. Las obras que integran este ciclo surgen de procesos grupales que se centraron en las herramientas del género grotesco. La propuesta invita al público a acercarse a una teatralidad que interpela desde lo absurdo, la exageración y aquello que se esconde detrás de los códigos sociales más establecidos.

A diferencia del Ciclo Fantasmal, este espacio reúne seis espectáculos que buscan poner en escena aquello que aparece cuando los personajes se desarman, se deforman o se muestran en sus capas menos visibles. La investigación sobre el grotesco funcionó como eje para la construcción de las piezas, que fueron elaboradas colectivamente a lo largo del año, y que se proponen como una despedida del ciclo lectivo teatral que sostiene la escuela.

Ambos ciclos comparten un mismo objetivo de ofrecer a la comunidad un panorama del trabajo realizado en los talleres, mostrar los procesos que atraviesan estudiantes de diversas edades y celebrar un año de construcción colectiva.

Las funciones tendrán un costo de $10.000.