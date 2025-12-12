Se realizará un circuito artístico y patrimonial en el Distrito Cultural

La actividad está convocada para este sábado 13 de diciembre a las 10 horas, con inicio en Plaza Sáenz Peña (esquina Illia y Villaguay). La Municipalidad de Paraná, en articulación con el Mapa de las Artes, organiza un circuito artístico y patrimonial en el Distrito Ferrocarril que invita a vecinos, vecinas y visitantes a recorrer los espacios culturales más representativos de la zona. La propuesta será moderada por Mariana Melhem.

La caminata comprenderá cuatro puntos clave: Plaza Sáenz Peña, la Casa de la Cultura, la Estación Paraná del Ferrocarril General Urquiza y el Centro Cultural Juan L. Ortiz. Cada parada permitirá conocer la historia, las prácticas culturales y el valor patrimonial de este sector de la ciudad.

Esta iniciativa forma parte de las acciones impulsadas por el municipio para fortalecer la identidad del futuro Distrito Cultural y promover su integración en la agenda artística local. A través de caminatas guiadas, se busca poner en relieve los espacios existentes, su valor comunitario y su potencial en el desarrollo cultural de Paraná.

La actividad será libre y gratuita.