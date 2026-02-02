Cierra la librería Sempere tras casi tres años de actividad

La librería Sempere es un emprendimiento cultural y comercial dedicado a la venta e intercambio de libros en la ciudad de Paraná, que anunció el cierre definitivo de su local ubicado en San Juan 122. La decisión fue comunicada por sus responsables a través de una publicación de Instagram dirigida a sus clientes y allegados, en el que explicaron que la medida responde a cambios en sus proyectos personales y a la necesidad de adaptarse a un contexto distinto al que motivó la apertura del espacio. El cierre se hará efectivo a partir de una etapa final de liquidación del stock, que comenzará este martes 3 de febrero desde las 17, con el objetivo de que los lectores puedan acceder a los ejemplares disponibles antes del cese de la actividad comercial.

Según detallaron los impulsores del proyecto, la decisión fue tomada luego de un período de reflexión y diálogo con su entorno cercano, en el que evaluaron la continuidad del emprendimiento frente a nuevas metas personales y profesionales. Sempere había logrado consolidarse como un lugar para lectores, estudiantes y aficionados a la literatura. Durante su funcionamiento, el local se caracterizó por ofrecer libros nuevos y usados, además de promover el canje entre lectores, modalidad que permitió ampliar el acceso a material literario en un difícil contexto económico.

La librería inició su actividad hace casi tres años, en un momento en el que distintos proyectos culturales independientes comenzaron a ganar presencia en la capital entrerriana. Desde su apertura, el espacio apostó a una dinámica cercana con el público, propiciando encuentros informales y generando un vínculo que trascendía la relación comercial tradicional. Los responsables del emprendimiento destacaron en su despedida el acompañamiento recibido por parte de la comunidad lectora, que sostuvo la propuesta durante su funcionamiento y contribuyó a darle identidad al espacio.

El anuncio también incluyó una invitación abierta para que los clientes se acerquen durante los días en que se realizará la liquidación del material disponible. Los organizadores indicaron que los libros serán ofrecidos a precios reducidos, con la intención de facilitar su circulación y permitir que quienes frecuentaban el local puedan conservar un recuerdo del proyecto.