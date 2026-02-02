El certamen Premate artístico llega a su gran final

La instancia definitiva se llevará a cabo el miércoles 4 y jueves 5 de febrero, a partir de las 20, en Sala Mayo. El espectáculo definirá qué artistas de la provincia actuarán en el escenario mayor Luis "Pacha" Rodríguez durante la 35.ª Fiesta Nacional del Mate.

En la primera jornada se disputará la categoría Danza, con un cierre especial a cargo de Francisco Cuestas. Por su parte, el jueves será el turno de la categoría Música, donde se presentarán Gerardo Farías y la Sonora.

La final reúne a un total de 15 propuestas artísticas de distintas localidades de la provincia, quienes fueron seleccionados en los preselectivos realizados en Maciá, Paraná y Villaguay. Los participantes, en las disciplinas de Música y Danza, representan a ciudades como Bovril, Cerrito, Concordia, General Galarza, General Ramírez, Maciá, Nogoyá y Paraná.

Participantes por disciplina:

Música

Categoría Folklore o Tango:

-Bembé | Nogoyá

-Chaves Schiavoni Dúo | Paraná

-Yunta Mambo | Paraná

Categoría Cumbia/Tropical:

-Grupo Electrógeno | General Galarza

-Joel Palavecino | Paraná

-Pont a Bailar | Paraná

Categoría Rock/Pop Nacional:

-Aguacil | Maciá

-La Tercera Fase del Plan | Paraná

-Maniquí | Concordia

Danza

Categoría Conjunto de Baile (folklórico o contemporáneo):

-Escuela de Danzas Folclóricas La Fortinera | Cerrito

-Estudio Mariana Retamar | Paraná

Categoría Pareja de Baile (folklórica tradicional o estilizada)

-Ana María Retamar y Oscar Márquez | Paraná

-Jennifer Anahí Frickel y Matías Nahuel Retamar | General Ramírez

-Loreley Schneider y Alexis Espindola | Bovril

-Paula Isaurralde y Cristian Álvarez | General Ramírez

Jurado

Estará compuesto por Verónica Mondesert y Yanina Figueroa para Danza; Sebastián Gómez y Fernanda Roselli para Música; y Joaquín Arijón en representación de la Subsecretaría de Cultura.

Premios y visibilidad

Los ganadores recibirán un premio en concepto de caché artístico y un certificado de participación otorgado por la Municipalidad de Paraná. Además, los artistas seleccionados tendrán la oportunidad de presentarse en la 35ª Fiesta Nacional del Mate, uno de los eventos culturales más importantes de la región.

El espectáculo será de acceso libre y gratuito para toda la familia.