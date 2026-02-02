El patrimonio funerario de Paraná, protagonista de un nuevo recorrido por el cementerio

Una nueva edición del ciclo Atardeceres en el Cementerio se realizará este lunes 2 de febrero a las 19:30, con la propuesta titulada Curiosidades del Santísima Trinidad - Parte II, que se desarrollará en el Cementerio Municipal, ubicado al final de calle Perú. La actividad será guiada por especialistas que conducirán a los participantes a lo largo de un recorrido destinado a difundir el valor histórico, arquitectónico y simbólico del predio.

La iniciativa propone profundizar el abordaje iniciado en la primera parte del recorrido, incorporando nuevas historias, personajes y elementos simbólicos que forman parte de la identidad del cementerio. Durante la actividad se podrán conocer detalles vinculados a las construcciones funerarias, los estilos arquitectónicos presentes en el lugar y las trayectorias de personalidades que forman parte de la historia social, política y cultural de Paraná.

El Cementerio de la Santísima Trinidad es considerado uno de los sitios históricos más relevantes de la ciudad, tanto por su antigüedad como por la riqueza simbólica que alberga en su trazado, esculturas y monumentos. Los especialistas que estarán a cargo del recorrido brindarán información sobre la evolución del predio, los cambios urbanísticos y las particularidades artísticas que forman parte de su estructura.

La actividad se realizará en el marco del programa ¡Hola! Paraná - Verano en la Ciudad, una agenda de actividades que busca acercar distintas actividades durante la temporada estival.

La actividad será libre y gratuita.