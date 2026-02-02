Juan Manuel Bilat se consagró ganador de Espectáculos Callejeros en Cosquín y actuará en 2027

Una muy buena noticia para la música entrerriana se confirmó en el marco de la novena luna del Festival Nacional de Folklore de Cosquín 2026: el músico Juan Manuel Bilat fue reconocido como Destacado en Espectáculos Callejeros, distinción que le permitirá integrar la grilla oficial del festival en 2027 y presentarse en el escenario mayor Atahualpa Yupanqui.

La información pudo ser confirmada a partir de testimonios de numerosos entrerrianos presentes en la ciudad cordobesa, que siguen de cerca cada instancia del festival y el desempeño de los artistas en los escenarios alternativos que rodean la Plaza Próspero Molina.

En diálogo con el periodista Manuel Lazo, quien encabeza una transmisión radial especial desde Cosquín para la audiencia de LT9 Santa Fe, se ratificó oficialmente el reconocimiento y se subrayó la relevancia del logro. “Esto le permite a Juan Manuel formar parte de la grilla para el año 2027 y estar presente en el escenario Atahualpa Yupanqui”, comentó Lazo.

El premio constituye un paso clave en la proyección artística de Bilat, ya que el certamen de Espectáculos Callejeros funciona históricamente como una plataforma de visibilización para nuevos talentos del folklore argentino, muchos de los cuales luego acceden al escenario mayor.

De esta manera, Juan Manuel Bilat se suma a la lista de artistas que, desde los espacios alternativos del festival, logran dar el salto al corazón mismo de Cosquín, llevando la música entrerriana al escenario más emblemático del folklore nacional.

Reconocimientos

Durante la novena luna, además, se realizó la entrega de los premios a los Artistas Destacados de Cosquín 2026, con el siguiente listado completo:

-Camino a la Trayectoria: Cuti Carabajal

-Consagración: Campedrinos

-Revelación en música: Wara Calpanchay (solista vocal)

-Revelación en danza: Fabiana González y Darío Flores (pareja de baile tradicional)

En el marco de la Feria de Artesanías, se otorgaron también los Premios Adquisición, que recayeron en:

-Emerlinda Painequeo (Trelew, Chubut), por la obra Matra de uso, diseño de las tejedoras del pueblo mapuche.

-Tomás Aiello (San Fernando, Buenos Aires), por la obra Chifle de calabaza, tallado y pintado con terminación en alpaca.

Dentro del rubro Espectáculos Callejeros, el jurado distinguió como Destacado a Juan Manuel Bilat, mientras que la primera mención fue para Guadalupe Aguilar y la segunda mención para Achalay.

El reconocimiento a Bilat reafirma el valor de los escenarios alternativos de Cosquín como espacios de proyección para nuevos talentos, y marca un paso decisivo en su carrera artística, llevando una vez más la música entrerriana al corazón del festival de folklore más importante del país.