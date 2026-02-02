La cultura alemana del Volga tendrá su fiesta provincial de la cerveza en Lucas González

La localidad de Lucas González, en el departamento Nogoyá, será sede este sábado 7 de febrero de la 8ª Fiesta Provincial Alemana de la Cerveza, un evento que se desarrollará en el Salón Alemanes del Volga y distintos sectores de la ciudad. La jornada incluirá desfiles de agrupaciones, actividades tradicionales, espectáculos musicales y propuestas gastronómicas, costumbres vinculadas a la inmigración alemana del Volga.

Las actividades comenzarán desde temprano con una de las tradiciones más representativas de la celebración, la denominada Vuelta del Chopp, que recorrerá las calles de la ciudad a partir de las 8. Esta instancia busca desplegar un circuito que forma parte de las expresiones culturales asociadas a la herencia de las colectividades que habitan la región. Durante la jornada también se dispondrán espacios para la exhibición de carros rusos, maquinarias, delegaciones culturales y ballets que representan distintas expresiones vinculadas a la tradición alemana del Volga y su historia en la provincia.

El programa central continuará a las 17 con el desfile de agrupaciones, que incluirá la participación de autos antiguos, carros tradicionales, representaciones institucionales y grupos artísticos. Este segmento reúne a distintas entidades culturales y sociales que preparan sus presentaciones para mostrar elementos característicos de la tradición inmigrante.

Por la noche, el Salón Alemanes del Volga será el escenario principal del baile, que contará con la participación de Bandita Edelweiss, Los Gringos del Volga, Herencia Alemana y Brisas Inmigrantes, conjuntos que interpretan repertorios vinculados a la música tradicional y popular de las colectividades. Además, el evento incluirá un sector gastronómico donde se ofrecerán comidas como choripanes, tortas, pollo y salchichas caseras acompañadas con puré y chucrut, platos que forman parte de la tradición culinaria que caracteriza a la celebración.

Desde la organización informaron que las entradas anticipadas para el baile se encuentran disponibles en una primera tanda con un valor de $7.000, y que las personas que concurran con vestimenta típica podrán acceder sin costo.

También se indicó que el evento no será suspendido en caso de lluvia y que el predio contará con estacionamiento iluminado para facilitar la asistencia del público.

Se recomienda llevar sillones para contar con mayor comodidad durante el desarrollo de las actividades.