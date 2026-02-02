Swing Sisters abrirá una nueva edición del ciclo Jazz en la Casa

El cuarteto Swing Sisters, integrado por las músicas Mariux Ballesteros, Camila Lencina, Delfina Spais y Paula Taibo, se presentará este jueves 5 de febrero a las 21 en la Casa de la Cultura de Entre Ríos, ubicada en la intersección de Carbó y 9 de Julio de Paraná, en el marco del regreso del ciclo Jazz en la Casa. La propuesta contará con servicio de cantina y tendrá como objetivo retomar una programación dedicada al jazz instrumental y promover la circulación de artistas regionales.

Swing Sisters es una agrupación conformada por músicas provenientes de Santa Fe, Paraná y Cerrito, que se especializa en la interpretación de repertorio clásico del jazz instrumental. El cuarteto está integrado por Ballesteros en guitarra, Lencina en saxo, Spais en bajo y Taibo en batería. Según detallaron desde la organización, el grupo representa una propuesta particular dentro de la escena musical de la región al constituirse como el primer cuarteto de jazz conformado íntegramente por mujeres en el litoral, una característica que marca su identidad artística y su posicionamiento dentro del circuito cultural.

Desde su conformación, la agrupación desarrolló presentaciones en distintos escenarios vinculados al género en las ciudades de Santa Fe y Paraná. Parte de sus integrantes también participa en la Big Band del Santa Fe Jazz Campus, espacio formativo y de producción musical dirigido por el maestro Pedro Casís, que reúne a instrumentistas de la región y que es considerado uno de los proyectos pedagógicos y artísticos vinculados al jazz con mayor proyección en el litoral.

La propuesta se enmarca en una agenda cultural que durante la temporada de verano intensifica la realización de actividades artísticas abiertas al público. En ese contexto, el concierto de Swing Sisters funcionará como apertura del ciclo, que prevé continuar con nuevas presentaciones a lo largo de las siguientes semanas.

La actividad será libre y gratuita.