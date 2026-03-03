Belén Zavallo coordinará un taller literario en la Biblioteca Popular

El Departamento Cultura de la Secretaría de Integración y Cooperación de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) pondrá en marcha el Taller de Escritura Literaria denominado "Esa voz que llevamos dentro", una propuesta abierta a la comunidad que será coordinada por la profesora y escritora Belén Zavallo. La iniciativa comenzará el lunes 9 de marzo en modalidad presencial, en la Biblioteca Popular del Paraná, ubicada en calle Buenos Aires 256, y el jueves 12 de marzo en modalidad virtual a través de la plataforma Google Meet. Está destinada a personas mayores de 18 años y no requiere experiencia previa.

El taller se desarrollará los lunes de 18:00 a 19:30 en la sede de la Biblioteca Popular del Paraná (Buenos Aires 256). En paralelo, para quienes no residen en Paraná o prefieren la modalidad a distancia, se ofrecerá una versión virtual los jueves de 9:00 a 10:30.

El taller está pensado como un ámbito de exploración y práctica de la escritura literaria, donde cada participante pueda trabajar sobre su propia voz y formas de escribir. El taller contará con la guía de Belén Zavallo, una persona de trayectoria en el campo de la docencia y la producción literaria.

Quienes deseen realizar consultas o solicitar mayor información pueden comunicarse a través del correo electrónico cultura@uader.edu.ar

Formulario de inscripción aquí.