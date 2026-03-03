Convocatoria abierta para enviar poemas y formar parte de una antología dedicada a Juan L. Ortiz

Las editoriales Camalote y Monte lanzaron la convocatoria de poesía "Una gran llama fraternal", destinada a poetas argentinos o residentes en el país, como homenaje al poeta Juan L. Ortiz al cumplirse 130 años de su nacimiento. La recepción de trabajos se extenderá hasta el 31 de marzo de 2026, y los textos seleccionados formarán parte de un libro que será publicado durante el corriente año.

El título de la convocatoria retoma el último verso del poema Los mundos unidos, incluido en el libro El álamo y el viento, y fue elegido por las editoriales como síntesis del espíritu de la propuesta. Según se informó en las bases, podrán participar poetas argentinos o que residan actualmente en el país, quienes deberán enviar un único poema por persona, ya sea inédito o previamente publicado, que aborde como eje la vida o la obra de Juan L. Ortiz.

Los textos no deberán superar los 20 versos o líneas, escritos o en blanco. El envío se realizará exclusivamente por correo electrónico a la dirección camaloteproyecto@gmail.com, consignando en el asunto "Convocatoria UNA GRAN LLAMA FRATERNAL". El poema deberá adjuntarse en un archivo de Word que incluya nombre del autor o autora, fecha de nacimiento, ciudad y provincia de nacimiento y de residencia actual.

Desde la organización se aclaró que el poema remitido será considerado como versión final y que, una vez recibido, no se admitirán correcciones, cambios ni enmiendas. La selección de los textos estará a cargo de las editoriales convocantes, que conformarán con ellos un volumen colectivo a publicarse durante 2026.

Desde la convocatoria se precisó que el solo hecho de enviar el correo electrónico con el archivo adjunto implicará la aceptación plena de las bases establecidas para esta convocatoria.

Cada poeta antologado recibirá un ejemplar de obsequio y tendrá la posibilidad de adquirir otros con un descuento del 50%.

En cuanto a la distribución, se informó que el envío de los ejemplares correrá por cuenta de cada autor o autora. Tanto el libro de cortesía como los ejemplares reservados permanecerán a disposición para envío o retiro durante un plazo de dos meses.