Dúo Estudio presenta su agenda de talleres 2026

El espacio cultural Dúo Estudio difundió su programación de talleres para el mes de marzo, con una oferta que incluye actividades vinculadas al arte textil, la escritura, la música, el dibujo, la costura, el arte infantil y el tatuaje. La propuesta se desarrollará en su sede de calle Ituzaingó 80 bis y está destinada a personas de distintas edades, según cada actividad. Los talleres comenzarán en marzo, en días y horarios específicos detallados por cada coordinación, con el objetivo de generar un ámbito de formación, experimentación y producción artística en la ciudad.

La grilla semanal contempla opciones en diferentes franjas horarias. Uno de los espacios es Prueba y Error Textil, coordinado por Sofía Pujol, que se dictará los lunes de 17 a 19 y los martes de 10 a 12. Para más información, escribir a su Instagram (@so.pujol)

Otra de las propuestas es Toda Persona es Poeta, impulsada por Proyecto Toda Persona y que tendrá lugar los martes de 19 a 21. El taller está orientado a quienes deseen abordar la escritura desde una perspectiva un poco más personal. La dinámica incluye ejercicios, lecturas compartidas y devoluciones colectivas. Para más información, escribir a su Instagram (@proyectotodapersona)

En el área musical, el estudio ofrecerá Teoría y lenguaje musical, a cargo de Roma Acosta, con clases los miércoles en turnos por la mañana y por la tarde. En este caso, los horarios se organizan de manera personalizada y deben consultarse previamente. La propuesta contempla contenidos adaptados a cada proceso y nivel, por lo que pueden participar tanto personas que se inician en el estudio del lenguaje musical como quienes ya cuentan con formación. Para más información, escribir a su Instagram (@romacxsta)

Para las infancias, se desarrollará el taller de Arte Infantil coordinado por Milagros Rau, los jueves de 17 a 18. El espacio está pensado como un ámbito de juego, donde niñas y niños pueden experimentar con distintos materiales y lenguajes artísticos. Para más información, escribir a su Instagram (@rau.milagros_)

La agenda también incluye el Taller de Costura Libre, coordinado por Milagros Burgos, que contará con varias franjas horarias: jueves de 10:30 a 12:30 y de 13:30 a 15:30, y viernes de 14 a 16 y de 16:30 a 18:30. Se trata de un espacio abierto para proyectos personales, donde cada participante puede avanzar en sus propias ideas con acompañamiento técnico. Se puede participar teniendo o no experiencia previa. Para más información, escribir a su Instagram (@milagrossburgos)

Los sábados de 10 a 12 se desarrollará el Taller Errante de Dibujo. Para más información, escribir a su Instagram (@taller.errante)

Finalmente, Dúo Estudio informó que funciona en el mismo espacio un Estudio de Tattoo a cargo de Daniela Farfala, con turnos personalizados y agenda abierta. Las personas interesadas en esta propuesta pueden consultar a su Instagram (@dafarfala.ink)