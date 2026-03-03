El Oficial Gordillo llega a Paraná tras su exitosa temporada de verano

La cita será el jueves 16 de abril, a las 20.30, en el Centro Provincial de Convenciones.

Luego de una temporada récord en Villa Carlos Paz, donde fue uno de los artistas más convocantes del verano, Miguel Martín traerá a Paraná su operativo de risas con el espectáculo “20 + 1”. La cita será el jueves 16 de abril, a las 20.30, en el Centro Provincial de Convenciones.

El Oficial Gordillo regresa a la ciudad para celebrar sus dos décadas de trayectoria con un show que combina sus anécdotas más virales con material completamente nuevo. Tras una temporada muy exitosa en Carlos Paz, con funciones agotadas, el “Polesía” promete poner bajo arresto al aburrimiento. Se suma al espectáculo además el humorista, mago y ventrílocuo Zaul Showman.

Miguel Martín nació el 1 de diciembre de 1978. Es humorista y actor de televisión y teatro nacional. Pasó su infancia y adolescencia en Tucumán. Trabajó como analista de sistemas en una empresa en Buenos Aires y al quedarse sin trabajo decidió volver a Tucumán y dedicarse al humor, logrando destacarse como humorista primero en su provincia y luego trascender en todo el país.

El espectáculo se presentará en el Centro Provincial de Convenciones (calle Gral. José de San Martín 15) de Paraná, el jueves 16 de abril a las 20.30 horas.

Entradas disponibles en https://norteticket.com y de manera presencial desde el 12 de marzo.