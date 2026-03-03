La comedia universitaria tendrá dos presentaciones esta semana

La obra "Ha, cuando se corre la bruma" tendrá dos funciones los días viernes 6 y sábado 7 de marzo a las 21 en el Foro Cultural UNL, ubicado en 9 de Julio 2150 de la ciudad de Santa Fe. La propuesta es dirigida por Sofía Gerboni y Javier Bonatti y cuenta con producción integral de la Compañía Las Margaritas. Se trata de una obra que aborda la memoria y la identidad, y forma parte del proyecto de la Comedia Universitaria que la Universidad Nacional del Litoral sostiene desde 2003 con el objetivo de fortalecer y acompañar a los grupos escénicos de la ciudad y la región. Las funciones contarán con una duración aproximada de 60 minutos.

La pieza teatral es la vigésima primera obra de la Comedia Universitaria, una iniciativa impulsada por la Universidad Nacional del Litoral que se renueva cada año mediante convocatorias abiertas a proyectos de distintas manifestaciones del arte escénico. Desde su creación en 2003, el programa busca acompañar el desarrollo de producciones teatrales locales y regionales, sosteniendo una política cultural universitaria que involucra a trabajadores y artistas en cada etapa del proceso creativo. En este sentido, desde el equipo se manifestó preocupación por la resolución de un decreto presidencial mediante el cual se desarticula el Instituto Nacional del Teatro, organismo que acompañó producciones teatrales locales y de todo el país en sus procesos de producción, circulación y sostenimiento.

La obra presenta una historia ambientada en un futuro donde la memoria es considerada un problema por ocupar espacio, resultar frágil o improductiva, por lo que se implementa un dispositivo que reinicia diariamente a cada persona, borrando todo recuerdo previo. Cada mañana, una grabación automática informa a cada individuo quién es y le permite acceder solo a la memoria necesaria para cumplir con las tareas del día. La trama se interroga sobre la identidad en un mundo donde cada jornada comienza desde cero y donde la memoria es el elemento que une a las personas y sostiene la existencia de las cosas. El conflicto se desencadena ante la posibilidad de que el dispositivo falle.

Equipo

El elenco está conformado por Alejandrina Echarte, Ana Municoy, Diego Julián López, Lautaro Ruatta, Sofía Gerboni, Mariana Gerosa y Javier Bonatti. La dramaturgia y la dirección corresponden a Sofía Gerboni y Javier Bonatti. El diseño de luces es de Diego Julián López. La escenografía fue diseñada y construida por Mariana Gerosa, Alejandrina Echarte, Ana Municoy, Pablo Martínez y Mariana Guardia. El artefacto de la escena fue confeccionado por Pablo Martínez.

El maquillaje está a cargo de Mariana Gerosa. El vestuario fue diseñado y confeccionado por Ignacio Estigarribia y Lautaro García Fontana. Antonio Rocha colaboró en el diseño de movimiento. El sonido y la música fueron diseñados por Javier Bonatti y Esteban Coutaz, quien también compuso la banda sonora original. El video fue realizado por Pablo Martínez y editado por Javier Bonatti. La ilustración pertenece a Salvador Ramayo. La herrería fue realizada por Patricio López Rosas.

Las entradas tienen un costo de $12.000 y se pueden adquirir en boletería los viernes desde las 18 y sábado desde las 17.