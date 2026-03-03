María Cuevas celebrará su cumpleaños con una peña en Almacén de los 33

La cantante entrerriana María Cuevas celebrará su cumpleaños este sábado 7 de marzo a las 21 en el espacio cultural Almacén de los 33, ubicado en la esquina de Bavio y Courreges, en Paraná. La artista convocó al público a compartir una noche en formato peña con el propósito de festejar su natalicio haciendo música en vivo, rodeada por el cariño del público.

Desde sus redes sociales, Cuevas expresó que eligió celebrar "de la mejor manera, haciendo lo que amo, con gente querida y para compartir con todos ustedes". También agradeció al espacio anfitrión por recibir la propuesta y destacó el acompañamiento de quienes forman parte habitual de su recorrido artístico.

Nacida en Diamante y proveniente de una familia isleña vinculada a la pesca y a los puestos ribereños, María Cuevas fue construyendo una identidad musical asociada al paisaje del río y a las vivencias de su infancia. Actualmente radicada en la capital entrerriana, su repertorio se nutre de temáticas vinculadas al río, la naturaleza y la vida de los pescadores, con letras que recuperan escenas de la región. En sus presentaciones aborda ritmos tradicionales del litoral como chamamé, chamarrita, rasguido doble, balseados, galopas y otros representativos de la zona.

Su vínculo con la música comenzó en la escuela primaria, cuando un docente la integró a un grupo de estudiantes con aptitudes musicales. De aquel grupo inicial, cuatro continuaron dedicándose a la música, y para Cuevas esa experiencia fue determinante en el desarrollo de su vocación por el canto. Con el paso de los años fue consolidando una trayectoria que en diciembre pasado alcanzó once años de presencia en los escenarios.

Durante el período de pandemia, la artista sostuvo su actividad mediante la grabación de videos junto a otros músicos y trabajó en su material discográfico titulado Aguas Nuevas.

El evento se realizará con un aporte al arte de $8.000 y reservas anticipadas a los teléfonos 343 4678878 y 343 4702836.