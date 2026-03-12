La música alternativa, electrónica y urbana tiene espacio en ciclos de La Vieja Usina y la Casa de la Cultura

Este viernes 13 a las 20 con Crossover Night (La Vieja Usina) y el sábado 14 a las 19 con la primera fecha del Ciclo Nodo (Casa de la Cultura) se ponen en marcha dos nuevas propuestas.

Con el objetivo de ampliar circuitos para los artistas, la agenda de marzo presenta estas nuevas opciones que se suman al calendario del área de cultura provincial.

Este viernes desde las 20 y dentro del ciclo Crossover Night del Centro Cultural La Vieja Usina (Matorras 861, Paraná) se presentarán los proyectos Replicant, Fuzzytronic, Birriados y Células Muertas. La noche contará también con servicio de cantina y la entrada tiene un valor de 5 mil pesos. El recital es producido por Delirio Records & Gallegher Plus, con el apoyo de La Vieja Usina.

Por su parte, el sábado 14 desde las 19 en la Casa de la Cultura de Entre Ríos (9 de julio y Carbó, Paraná) será la primera fecha del Ciclo Nodo, con la participación de H de Perra + Timo psicodelia y Rusty, un encuentro que conecta la escena local y nacional en un mismo espacio. La actividad es arancelada y las entradas se pueden adquirir online en: centralticket.net