La cantante María Silva compartirá una noche de música litoraleña junto a Arapoty Dúo

El ciclo cultural denominado "Cultura que nos Encuentra" llevará a cabo una nueva edición este viernes 15 de mayo a partir de las 21, con una propuesta artística centrada en la música y la palabra. La jornada se desarrollará en las instalaciones del Complejo Comunitario del Barrio Mitre, un espacio vecinal de la ciudad de Paraná que albergará las presentaciones en vivo de la reconocida cantante María Silva y del conjunto local Arapoty Dúo.

El Arapoty Dúo está integrado por los músicos paranaenses Agustina Monzón y Mauro Leyes. La propuesta de este ensamble se encuentra directamente inspirada en la geografía litoraleña, abordando temáticas y sonoridades vinculadas al paisaje costero, el monte nativo y la naturaleza de la región. El repertorio del dúo se caracteriza por la interpretación de canciones tanto en lengua guaraní como en una fusión de castellano y guaraní, otorgando un lugar primordial a ritmos tradicionales de la zona como el chamamé, la polca y la guarania.

A través de este trabajo de rescate lingüístico y musical, los jóvenes artistas buscan plasmar la identidad de las vertientes culturales que coexisten en el territorio que habitan y enriquecer el cancionero folclórico local.

Por su parte, la cantante María Silva aportará al evento su vasta experiencia en la música popular, la cual comenzó desde su infancia a través de las frecuencias radiales de Paraná y se extendió por diversos escenarios de carácter escolar, plazas públicas y teatros de relieve nacional e internacional. Entre los hitos de su carrera se destaca haber sido ganadora del certamen Pre-Cosquín en el año 1984, lo que impulsó su trayectoria y le permitió compartir proyectos y presentaciones con referentes de la música argentina como Antonio Tarragó Ros, César Isella y Litto Nebbia. En su producción discográfica independiente se inscriben los álbumes titulados De aquí a la vuelta, realizado en colaboración con el músico Daniel Rochi, y Cantora, editado en el año 2004, el cual obtuvo una nominación en las ternas de los Premios Gardel a la música nacional.

La actividad reciente de la intérprete incluye la participación en el año 2022 como invitada en el Festival Internacional de Música de Bariloche, donde compartió programación con figuras internacionales como el guitarrista brasileño Toquinho. En el año 2024, el Estado municipal otorgó un reconocimiento formal a su trayectoria artística, valorando su aporte al patrimonio identitario de la ciudad.

Durante la velada, habrá servicio de cantina con precios populares.

La entrada será libre y gratuita.