La obra de danza-teatro "Alberto" se presentará este domingo en Saltimbanquis

El actor Gonzalo Siandra llevará a cabo la función de la propuesta titulada "Alberto", un espectáculo que combina elementos de la danza, el teatro y la performance en formato de unipersonal. El encuentro con el público local tendrá lugar este domingo 17 de mayo a las 20 en las instalaciones de la Sala Saltimbanquis, un espacio cultural ubicado en calle Feliciano 546 de la ciudad de Paraná.

La trama de la obra gira en torno a los secretos familiares, abordando los silencios y los acuerdos no dichos que atraviesan los vínculos entre padres e hijos.

Alberto es un hombre perteneciente a la generación de los años sesenta que nació y creció en el ámbito rural, bajo el condicionamiento de un mandato social estricto respecto a los roles masculinos y las expectativas de conducta en la comunidad de aquella época. A través distintas escenas, el espectáculo desanda sus años de juventud, marcados por los juegos de barrio y la construcción de un vínculo de amistad inseparable con el flaco, una relación afectiva que fue transformándose a la par del crecimiento de ambos.

La función está dirigida a uk público de espectadores mayores de 14 años.

La modalidad de acceso será libre, con una contribución económica a la gorra con un valor sugerido de $12.000. Las reservas pueden realizarse al 1134487702.