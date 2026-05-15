Llega la quinta edición de la Fiesta del Gaucho a San Benito

La localidad de San Benito, ubicada en el departamento Paraná de la provincia de Entre Ríos, llevará a cabo la quinta edición de la Fiesta del Gaucho este domingo 17 de mayo a partir de las 10 en el predio del Parque Vieytes. La jornada busca celebrar la identidad criolla y las costumbres camperas de la región.

El cronograma de actividades prevé una grilla musical y de danza que se extenderá a lo largo de todo el día en el escenario principal del parque. La apertura de la cartelera artística estará a cargo de la acordeonista y compositora Marcia Müller, quien tendrá la responsabilidad de interpretar el Himno Nacional Argentino. Posteriormente, el público podrá presenciar las actuaciones de agrupaciones de la región como Las Hermanas Vince, Presagios de mi Tierra, Martín Peralta, Los Entrerrianos del Chamamé y Los Hermanos Benedetich.

Hacia el cierre de la jornada, se presentará el conjunto Los Majestuosos del Chamamé, una de las agrupaciones referentes de la música tropical entrerriana. También formarán psrte de la programación artística el Taller Municipal de Folclore, el Ballet La Revuelta y la agrupación Pasión Campera, y un segmento especial que unirá nuevamente a Marcia Müller con Presagios de mi Tierra.

En las inmediaciones del escenario se dispondrá un sector destinado a la feria de artesanos y emprendedores locales, donde los productores de la zona podrán comercializar sus manufacturas y artesanías.

El aspecto gastronómico estará cubierto por un patio de comidas criollas cuya gestión estará a cargo de diferentes instituciones civiles y comunitarias de San Benito. Desde la organización, recomendaron a las familias llevar sillones y mesitas para mayor comodidad durante la extensión del espectáculo.

Respecto a la logística vehicular para quienes se trasladen desde localidades vecinas, se habilitará un predio lindante al Parque Vieytes acondicionado para el estacionamiento. Los valores de la estadía son de $6.000 para autos y camionetas, y de $3.000 para motos.

La entrada al festival será libre y gratuita, pero se solicita al público la donación voluntaria de un alimento no perecedero que será destinado a Cáritas.