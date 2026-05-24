“Emboscada” tendrá este domingo una función promocional en Cine Círculo

La película argentina “Emboscada”, dirigida por Mauro Bedendo y filmada íntegramente en Paraná y Villa Urquiza, se proyectará este domingo a las 19.15, en el Cine Círculo con una función especial a precio promocional. La entrada general tendrá un valor de 3.000 pesos.

El film, protagonizado por Osvaldo Laport y Roly Serrano, fue una de las producciones más destacadas del último FICER, donde se convirtió en una de las favoritas del público. A ellos se suma un amplio reparto que incluye a Erika de Sautu, Luis Ventura, y un elenco de actores de la región entre los que se destacan Juan Carlos Gallego, Florencia Minen, Pedro Peralta, Hugo La Barba, Roberto Trucco, Koky Satler, Cristian Buffa, Pablo Tolosa, Mariano Alfonso, Marcelo Atelman, Clara Bourdin, Enzo Facendini, Rubén Clavenzani, Jorge Calcina, Osvaldo Chinnisi, Horacio Lapunzina, Cristian Maldonado, Carlos Esteban Fernández, Gabriel Godoy Leyes, Liza Ormaechea, Claudia Favotti, Mauro Gallego, Lola Sanguineri, Gustavo Morales, Leandro Bogado y Manita Galer de Freiberg.

La propuesta continúa ahora su recorrido por salas comerciales de la región, acercando al público una historia atravesada por la crisis social y económica de 2001.

La trama sigue a “El Tano”, un fotógrafo y corresponsal de guerra que, luego de perder sus ahorros durante el corralito financiero, queda inmerso en una compleja red de corrupción, persecución y violencia.

Uno de los aspectos más destacados de “Emboscada” es su impronta regional: la producción fue realizada en escenarios de Paraná y Villa Urquiza y contó con la participación de actores y actrices entrerrianos, consolidándose como una apuesta al desarrollo del cine federal.

La función especial se desarrollará en la sala del Cine Círculo, ubicada en Andrés Pazos 339 de Paraná, y representa una oportunidad para acceder a la película a un valor promocional.