Sabores del Litoral continúa hasta este lunes con gastronomía regional y propuestas patrias en Sala Mayo

Se desarrolla hasta este lunes de 12 a 21, en Sala Mayo, la Feria Sabores del Litoral.

La feria gastronómica Sabores del Litoral continúa desarrollándose este fin de semana largo en la Sala Mayo de la capital provincial, y podrá visitarse hasta este lunes inclusive, de 12 a 21, en el marco de las celebraciones por el 25 de Mayo. La propuesta, organizada por la Municipalidad de Paraná, reúne a emprendedores locales y de la región con una amplia variedad de productos artesanales, comidas típicas y alternativas de alimentación saludable.

El evento se consolidó como uno de los principales atractivos de la agenda local durante el fin de semana patrio, con más de 44 puestos de alimentos envasados, fraccionados y listos para llevar, inspirados en el concepto tradicional de almacén de campo. Además, cuenta con un patio gastronómico donde las comidas alusivas a la fecha patria ocupan un lugar central.

“La feria Sabores del Litoral busca exhibir lo mejor de la gastronomía local, con productos que combinan tradición e innovación”, señaló Nair Santana, coordinadora general de la Subsecretaría de Producción, en declaraciones al portal del municipio. En ese sentido, explicó que la iniciativa forma parte de las políticas públicas municipales destinadas a fortalecer a emprendedores mediante capacitaciones, financiamiento y espacios de comercialización.

Entre quienes participan de la feria, Rocío Zapata, de Gluten Off, destacó la importancia de contar con un espacio para visibilizar propuestas de alimentación sin gluten. “Nos motiva la propuesta porque nos permite darnos a conocer y ofrecer algo que muchas veces no está presente en eventos de este tipo”, expresó.

Por su parte, Walid Garbeza, productor de mieles saborizadas, valoró la posibilidad de participar por primera vez en la feria y remarcó la respuesta del público. “La gente se sorprende de la producción que mostramos nosotros y todos los puestos. Todo lo que signifique apoyo al valor agregado siempre es bien recibido”, sostuvo.

También los visitantes resaltaron la propuesta. Mariana Rodríguez, de Oro Verde, consideró que la feria “está muy bien organizada” y subrayó la importancia de apoyar a productores de cercanía. “Es importante que la Municipalidad impulse estas iniciativas tanto para los emprendedores como para quienes visitan la ciudad”, afirmó.

Sabores del Litoral permanecerá abierta hasta este lunes en Sala Mayo, de 12 a 21, ofreciendo una oportunidad para recorrer producciones regionales, degustar platos típicos y acompañar el movimiento emprendedor local durante el fin de semana largo.