Artaud Cultural seleccionará poesías para sus plataformas impresas y virtuales

El equipo editorial y de gestión de Artaud Cultural puso en marcha una convocatoria abierta para la recepción de producciones poéticas de temática libre, una iniciativa que se desarrollará de forma virtual y cuya recepción de materiales se extenderá hasta el martes 18 de agosto. La propuesta está dirigida de manera amplia a toda persona dedicada a la escritura que resida tanto en Argentina como en el exterior, sin restricciones de nacionalidad. Este llamado busca seleccionar un conjunto de obras líricas que formarán parte de los contenidos de su revista digital y la posterior edición impresa en papel.

De acuerdo con las bases y condiciones, cada persona interesada en participar podrá enviar un corpus integrado por un mínimo de tres y un máximo de cinco poemas, los cuales no deberán superar las diez páginas de extensión.

En lo que respecta a las pautas de formato obligatorio, los textos tendrán que ser remitidos únicamente en archivos con extensión de procesadores Word o en formato PDF, configurados con las tipografías estándar Times New Roman, Arial o Garamond en cuerpo de tamaño doce. Los documentos deberán registrar un interlineado de 1,5 y márgenes de dimensiones normales.

En el mismo cuerpo del mensaje electrónico de postulación, los autores deberán adjuntar obligatoriamente sus datos, con nombre y apellido completos, el nombre artístico en caso de que utilicen uno para firmar sus producciones, y la ciudad de residencia actual. A estos requerimientos deberá sumarse la presentación de una breve reseña biográfica que posea un límite estricto de hasta cien palabras de extensión.

El envío de los materiales deberá hacerse a artaudcultural@gmail.com

La postulación a la convocatoria supone la aceptación de todas las bases.

Desde la coordinación del proyecto aclararon que la selección final de las piezas que integrarán los números de la revista quedará bajo la responsabilidad del equipo curatorial de Artaud Cultural.