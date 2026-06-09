El Centro Cultural Juan L. Ortiz celebra los 130 años del nacimiento del poeta con dos jornadas artísticas

Invitan a recorrer la obra de Juan L. Ortiz este jueves y viernes en el Centro Cultural que lleva su nombre, en Racedo 250 de Paraná.

Los días 11 y 12 de junio la propuesta estará dedicada a recorrer la obra, el universo poético y la enorme influencia de Juan L. Ortiz en la literatura y la cultura del litoral. Habrá actividades para escuelas, lecturas abiertas, talleres y recitales músico-poéticos inspirados en su obra.

Además, podrá recorrer la muestra bibliográfica “En el aura del poeta”, integrada por ediciones de la obra de Juanele, publicaciones críticas, investigaciones y libros escritos sobre su poesía.

El jueves 11, desde las 19, poetas invitados e invitadas participarán de una lectura colectiva en homenaje al poeta. A las 20 se presentará Las Jabalindas. Ensayo performático sonoro, propuesta de Be Céspedes y Victoria Roldán. El cierre será a las 20.30 con La orilla infinita, recital de Seba Macchi que recorre musicalmente el universo sensible de Juanele.

El viernes 12, a las 19, se realizará una lectura abierta de poemas de Juan L. Ortiz, con invitación a la comunidad a compartir textos y fragmentos de su obra. A las 20.30, Chango Pirola presentará Juaneleanas, un recital músico-poético inspirado en el universo del autor.

El homenaje adquiere un sentido especial en el espacio cultural que lleva el nombre del poeta entrerriano. La programación buscará volver a poner en circulación su palabra, su mirada sobre el paisaje y su sensibilidad ligada al río, la naturaleza y la experiencia humana.

Nacido el 11 de junio de 1896 en Puerto Ruiz, Juanele es una de las voces más importantes de la poesía argentina. Su obra continúa siendo referencia para escritores, músicos, investigadores y artistas contemporáneos, especialmente en la región litoraleña, donde su figura conserva una presencia viva y persistente.