El Festival de Teatro y Ciencia celebra su décima edición

Los responsables de la organización del Festival de Teatro y Ciencia confirmaron el desarrollo de su décima edición, una propuesta que se llevará a cabo entre el miércoles 17 y el domingo 21 de junio con sedes en las localidades entrerrianas de Paraná, Viale y Concordia.

El encuentro fue concebido originalmente para itinerar por provincias como San Luis y Santa Fe, además de la ciudad colombiana de Medellín, pero hace cuatro años se asentó desde hace cuatro años en el Museo Interactivo de Ciencias PuertoCiencia, ubicado en bulevar Racedo 450 de la capital provincial, espacio que en este mismo período conmemora sus treinta años de trayectoria.

La iniciativa busca aproximar a los habitantes de la región un conjunto de producciones artísticas orientadas a examinar las conexiones entre las disciplinas científicas y las expresiones teatrales, impulsando nuevas creaciones que ponderen el pensamiento científico como una herramienta frente a los escenarios de incertidumbre global.

La programación se pondrá en marcha el miércoles 17 de junio, día en que el personal técnico del museo dictará dos instancias formativas, comenzando a las 11 con el taller denominado "Fábrica de papel" y continuando a las 16 con el espacio titulado "Construyendo autómatas".

El jueves 18 de junio las actividades se trasladarán de 13:30 a 15:30 al Auditorio Rodolfo Walsh de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos, en calle Buenos Aires 389, donde se concretará la Primera Jornada de Gestión Científica y Cultural.

Posteriormente, de 16:30 a 19:30, las acciones retornarán al museo para el desarrollo del conversatorio "Así en el arte como en la ciencia", a cargo de Carina Cortassa, Cristian Palacios y Guadalupe Díaz Costanzo. En esta instancia intervendrán el Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas Profesor Antonio Serrano de Paraná, el Museo Imaginario de la Universidad Nacional de General Sarmiento, las Jornadas Ada Lovelace de la Universidad Nacional del Litoral, la agrupación Elijo Crecer Nodos Entre Ríos y la investigación Estudiar las escenas culturales en la ciudad de Paraná.

Esa misma jornada concluirá a las 20 con la puesta en escena del espectáculo local Madame Ciencia.

Durante el viernes 19 de junio, la grilla del festival concentrará tres funciones teatrales en las dependencias de PuertoCiencia, iniciando a las 10 y repitiendo a las 14:30 con la presentación de la obra "Las Soñadoras, otra historia de la ciencia", una propuesta proveniente de la ciudad de Puerto Madryn, provincia de Chubut.

A las 20, cierra la jornada con la pieza "Tiempo estimado de permanencia", producida en la localidad bonaerense de Villa Bosch.

El sábado 20 de junio a partir de las 19 comenzará la actividad con el desarrollo de "La Banderola", una varieté artística por la soberanía científica y cultural que contará con las actuaciones de CantaHumor, Teté la enlazadora de mundos e invitados especiales, seguida a las 21 por una función de extensión de la obra de Puerto Madryn en la sala Abarajala Teatro de la ciudad de Viale.

El cierre definitivo del circuito tendrá lugar el domingo 21 de junio a las 20, con una nueva función de extensión del espectáculo chubutense en el Espacio Cultural Pueblo Viejo, situado en Concordia.

La inscripción a los talleres requieren inscripción a través de este enlace.

Para reservar entradas a los espectáculos, completar este formulario.