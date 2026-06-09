En julio se podrán disfrutar las últimas dos funciones de “Una de Pirandello” en La Hendija

“La obra de Pirandello se nos presenta como una reflexión sobre el teatro considerado como el marco y el género más adecuado para una reflexión vital sobre los grandes interrogantes del hombre y de la vida: el ser, el parecer, la verdad, el tiempo, la muerte”.

La propuesta de Mario Martínez es la versión para un actor de la obra “Seis personajes en busca de autor” de Luigi Pirandello. Se presentará los domingos 5 y 12 de julio a las 18 horas. Ya se pueden reservar las entradas.

Con gran entusiasmo y atravesando severas dificultades que afectan al desarrollo del quehacer teatral independiente, el autor, escritor, director y dramaturgo Mario Martínez anuncia dos nuevas funciones de esta propuesta que numeroso público ya ha podido disfrutar en diversas ciudades de la provincia.

La obra “Seis personajes en busca de autor” es la más famosa del escritor Luigi Pirandello, quien en el año 1934 obtuviera el Premio Nobel de Literatura.

La obra versa sobre la situación que vive un director teatral que se encuentra en escena leyendo un libreto y aguardando la llegada de los actores de su elenco para comenzar un ensayo cuando es sorprendido mágicamente por la llegada de seis personajes que vienen en busca de un autor que pueda darles realidad en su obra, ya que su problema es que todos ellos proceden de la fantasía de un escritor, quien después de concebirlos en su imaginación, no los plasmó en una obra concreta.

“Quienes han tenido la oportunidad de asistir a las puestas de “La casa de Bernarda Alba”, “Doña Rosita la soltera”, “Madre Coraje”, “M’hijo el dotor”, “Ramírez”, “Saltimbanquis” o “El Martínez Miusijol” (entre otras), se encontrarán en este caso con un trabajo absolutamente inédito que me tiene en escena como actor”, contó Martínez respecto de su propuesta.

“La obra de Pirandello se nos presenta como una reflexión sobre el teatro considerado como el marco y el género más adecuado para una reflexión vital sobre los grandes interrogantes del hombre y de la vida: el ser, el parecer, la verdad, el tiempo, la muerte”.

Dice el autor que el hombre vive y no se ve. Aparentemente insignificante, esta frase viene a decirnos que, en muchísimas ocasiones, nuestros sentimientos, nuestros juicios y nuestros comportamientos pecan de falsedad debido a que no nos detenemos en el examen de nosotros mismos.

Sobre “Una de Pirandello” dijo Carlos Marín: “…Es un desafío de una magnitud tremenda. Un desafío que exige un despliegue sobrehumano de energía (física, psíquica, emotiva) para lograr el propósito de modo satisfactorio. Es en su rol de escenógrafo, desde lo estético y visual, donde nuevamente Martínez vuelve a brillar con su talento. Respeto y dignidad, dos palabras que atraviesan esta nueva propuesta teatral de Mario Martínez…”

Reserva de localidades: 343-5126724