Habrá una proyección especial del Iaaer en la Sala Noble

Se realizará una doble función este jueves 11 de junio en una edición especial del cineclub del Instituto Autárquico Audiovisual provincial, en la Sala Noble (Matorras 861), a las 18 y a las 20. Se proyectará el documental Dejar Romero (2024) de Alejandro Fernández Mouján y Hernán Khourian.

El documental acompaña el proceso de desmanicomialización del Hospital Neuropsiquiátrico Alejandro Korn de La Plata, durante mucho tiempo conocido bajo otro nombre, el de Melchor Romero, institución fundada en 1884 y ejemplo prototípico de los otrora llamados "manicomios".

Las funciones están organizadas junto al Programa Prácticas Educativas Territoriales de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales, de Uader: "El cine como promotor de procesos de desmanicomialización en la región" y con el equipo interdisciplinario del Hospital de Día y del Hospital Escuela de Salud Mental (HESM).

La película es el resultado de un registro de más de cinco años del proceso de "desmanicomialización" del hospital platense, período durante el cual también acompañaron la recolección y revisión de centenares de historias médicas.

Después de 140 años, existen alternativas al manicomio. Dejar Romero sigue de cerca la experiencia de la desinstitucionalización, centrándose en la vida de los usuarios y de quienes son el motor de este proceso: los jóvenes que integran el Movimiento por la Desinstitucionalización en Romero.

La actividad es de acceso libre y gratuito.