Héroe trae a Entre Ríos un recorrido musical por las grandes películas del cine

El trío argentino Héroe llegará este fin de semana a Entre Ríos para presentar Cinema Lírico, un espectáculo que combina canto lírico, música popular y algunas de las bandas sonoras más recordadas de la historia del cine. La propuesta se presentará este viernes en el Teatro 3 de Febrero de Paraná y el domingo 14 de junio en el Teatro Odeón de Concordia.

Integrado por Alejandro Falcone, Federico Picone y Sebastián Russo, el grupo se ha consolidado como uno de los principales referentes del género lírico pop en Argentina. Con más de una década de trayectoria, los artistas proponen una experiencia escénica que une música en vivo, actuación y recursos audiovisuales.

El repertorio incluye versiones de temas vinculados a películas como El Padrino, Cinema Paradiso, Casablanca, Titanic, Pretty Woman, El Guardaespaldas, Armageddon, Volver al Futuro y El Fantasma de la Ópera, entre otras producciones que forman parte de la memoria colectiva de distintas generaciones.

La propuesta va más allá de un concierto tradicional. El espectáculo incorpora una narrativa que conecta las distintas canciones a través de una historia que se desarrolla entre la pantalla y el escenario. Proyecciones audiovisuales, actuaciones y momentos de interacción con el público forman parte de una puesta que busca recrear la emoción de las grandes historias cinematográficas.

Uno de los rasgos distintivos de Héroe es la cercanía que establece con los espectadores durante cada función. Los artistas suelen recorrer la sala, compartir canciones entre las butacas e invitar al público a sumarse a una experiencia que combina emoción, humor y participación.

Desde su creación en 2014, el grupo trabaja en la difusión del canto lírico a públicos masivos a través de un repertorio accesible y popular. En estos años ha recorrido escenarios de todo el país con una propuesta inspirada en el fenómeno internacional del classical crossover.

Acompañados por una banda integrada por teclado, guitarra y batería, Falcone, Picone y Russo prometen una noche atravesada por la música y el recuerdo de algunas de las películas más emblemáticas de todos los tiempos.

Las entradas están a la venta en las boleterías de los teatros y en Platea Vip (Paraná) y www.fundacionodeon.com.ar