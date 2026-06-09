Maca Mona Mu dictará una capacitación vocal y dará un concierto al cierre

La compositora y docente Maca Mona Mu llevará a cabo una doble jornada artística y formativa este jueves 11 de junio en el espacio cultural Casa Grande de la ciudad de Paraná, una propuesta que se desarrollará en el marco de las actividades programadas por el ciclo Casa Florecida.

La iniciativa comenzará por la tarde con un taller de exploración vocal y concluirá durante la noche con un concierto acústico en vivo en el que la artista compartirá escenario junto a Santiago Lagar y la agrupación regional La Ronda Trío.

Este doble encuentro tiene como propósito generar un espacio de formación técnica y expresión musical que promueva herramientas para el uso consciente de la voz y crear un circuito de intercambio entre creadores de diferentes trayectorias en un formato de cercanía con el público.

La primera de las actividades comenzará a las 16:30 con el desarrollo del taller de canto, un espacio diseñado para explorar las capacidades de la voz y el cuerpo de manera consciente, creativa y saludable. La propuesta combinará técnicas de relajación, percepción y movimiento basadas en los principios del Método Rabine y el sistema Feldenkrais.

Según los ejes programáticos informados por la coordinación del ciclo, el taller tiene cuatro metas fundamentales que contemplan la práctica de cantar sin realizar esfuerzos físicos desmedidos, conectar con la voz verdadera de cada participante, expandir la conciencia corporal general y explorar las variables del movimiento y la expresión para aprender a habitar el canto.

A partir de las 20:30 en el mismo recinto cultural, se dará inicio al bloque musical de la velada con la presentación formal de Maca Mona Mu en formato concierto. En esta oportunidad, la cantautora compartirá la grilla instrumental y vocal con el músico Santiago Lagar y los integrantes de La Ronda Trío. El repertorio para la velada estará atravesado por canciones de raíz acústica y composiciones en vivo.

Por consultas o reservas, comunicarse al 343 4610848.