Te Traigo Un Son realizará un show especial por siete años de música

La banda musical paranaense Te Traigo Un Son llevará a cabo un concierto especial el próximo viernes 19 de junio a partir de las 21 en La Vieja Usina. El espectáculo consistirá en la ejecución de ritmos afrolatinos en vivo junto con el despliegue de bailarines escénicos.

Esta presentación busca conmemorar el séptimo aniversario de la fundación de la agrupación en la capital provincial, a través del repaso de las obras que marcaron su comienzo y consolidaron su desarrollo en el circuito de la música caribeña en la región del litoral.

El conjunto artístico que protagonizará la velada se encuentra conformado por destacados instrumentistas y vocalistas de la escena musical entrerriana, entre ellos Sergio Turco Abdala en la voz principal, Emilia Cersofio a cargo del bajo y coros, Marian Bianco en la sección de percusión, José Luis Flaco Viggiano en la ejecución de los timbales, Martan Echeverría en el piano y Martín Bustos en la interpretación del trombón.

Durante el desarrollo de la función, la banda repasará un repertorio consolidado a lo largo de sus siete años de trayectoria, el cual incluye composiciones fundamentales de referentes internacionales de la música caribeña de la talla de Rubén Blades, Buena Vista Social Club, Marc Anthony, Miguel Matamoros, Compay Segundo, Oscar D'León y Polo Montañés.

Complementariamente, el establecimiento contarán con el funcionamiento continuo de una cantina provista de menús gastronómicos y una barra de bebidas inspiradas de forma directa en las tradiciones y la cultura de Cuba.

Las entradas se encuentran disponibles en Gradatickets, o de forma física en Flamingo Bar.